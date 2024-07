Nowy tunel może powstać na granicy Kobyłki i Wołomina. „Mamy na to koncepcję” Przemysław Paczkowski 15.07.2024 06:19 Na granicy Kobyłki i Wołomina może powstać kolejny przejazd pod torami. Zabiega o to starosta wołomiński, który wystąpił do PKP PLK o akceptację lokalizacji planowanego tunelu przy ulicy Armii Krajowej. Obecnie w Wołominie funkcjonują dwa tunele, kolejny jest w Kobyłce, jednak to nie wystarcza.

Nowy tunel może powstać na granicy Kobyłki i Wołomina. „Mamy na to koncepcję” (autor: RDC)

Na granicy Kobyłki i Wołomina może powstać kolejny przejazd pod torami. Pomysł powstał jeszcze za poprzedniej kadencji samorządu.

- Uchwaliliśmy w budżecie na ten rok wykonanie dokumentacji projektowej przejazdu - mówi starosta Arkadiusz Werelich. - Mamy na to pomysł, mamy na to koncepcję i chcemy przystąpić do prac projektowych. Jesteśmy w stanie też wejść z udziałem finansowym, jeżeli chodzi o kwestie drogowe. No ale oczywiście będzie tutaj wymagana zgoda PKP, jeżeli chodzi o samą koncepcję, o samą ideę - wyjaśnia.





Obecnie w Wołominie funkcjonują dwa tunele, kolejny jest w Kobyłce, jednak to nie wystarcza.

- Ten przejazd pod torami jest bardzo potrzebny - dodaje Werelich. - Wsłuchując się w głos mieszkańców, śledząc różnego rodzaju też i fora społecznościowe, ewidentnie widać, że jest potrzeba tej trzeciej przeprawy, tuż przy Kobyłce, żeby właśnie tutaj przy wylocie z ulicy Załuskiego, która też jest obciążona bardzo dużym ruchem samochodowym, po to właśnie, żeby usprawnić ten ruch pojazdów - tłumaczy.



Starosta wołomiński czeka teraz na odpowiedź ze strony PKP PLK. Po akceptacji lokalizacji powiat będzie mógł przystąpić do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Czytaj też: Rolnik z Warszawy został multimilionerem. Sprzedał trzy hektary działki za 70 mln zł