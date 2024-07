Koniec odoru w Wołominie? Rozpoczęła się modernizacja kompostowni w Starych Lipinach Adam Abramiuk 14.07.2024 17:19 Koniec odoru w Wołominie? Ruszyła długo zapowiadana modernizacja kompostowni w Starych Lipinach. Zapachy będą zasysane do wewnątrz - tłumaczy Elżbieta Olędzka-Koprowska z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie.

Koniec odoru w Wołominie? Rozpoczęła się modernizacja kompostowni w Starych Lipinach (autor: MZO Wołomin/Facebook)

Ruszyła długo zapowiadana modernizacja kompostowni w Starych Lipinach. To szansa na zakończenie uciążliwości zapachowych w Wołominie.

- Ten obiekt będzie funkcjonował w warunkach hermetycznych, zarówno hala przyjęcia odpadów, czyli tam, gdzie będą one trafiały po odbiorze od mieszkańców, jest w pełni zhermetyzowany. Co ważniejsze, będzie działała tam brama, która funkcjonuje i cała ta hala na podciśnienie, czyli zapachy będą zasysane do wewnątrz - mówi Elżbieta Olędzka-Koprowska z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie.

Znajdujące się po sąsiedzku składowisko ma być docelowo zamknięte.

- Po rekultywacji ostatniej kwatery. Potem cały ten teren składowiskowy będzie objęty 30-letnim monitoringiem, bo tak stanowi ustawa. To, co modernizujemy w tej chwili i hermetyzujemy, to jest kompostownia, czyli instalacja do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych - dodaje Olędzka-Koprowska.



Na wybudowanie pierwszej hali wykonawca będzie miał 10 miesięcy. Cała inwestycja ma być gotowa przed końcem 2025 roku

