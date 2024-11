Kiedy przebudowa DW 631? Kierowcy: To jest droga śmierci

Liczymy na to, że na wiosnę przyszłego roku uda się otrzymać zgodę na przebudowę DW 631 – mówiła w rozmowie z Polskim Radiem RDC rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon. To miejsce, w którym dochodzi do wielu tragicznych wypadków.