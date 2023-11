DW 634 do Wołomina jednak później. Początek prac dopiero pod koniec roku Adam Abramiuk 22.11.2023 20:52 Opóźnia się rozpoczęcie przebudowy drogi wojewódzkiej 634 do Wołomina. Drogowcy zapowiadali je na początek grudnia, jednak wszystko wskazuje, że remont zacznie się dopiero pod koniec roku. Obecnie trwają duże przygotowania do przeprowadzenia prac, jednak, jak przyznaje Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jest to naprawę trudna inwestycja.

DK 634 do Wołomina jednak później. Początek prac dopiero na koniec roku (autor: Elżbieta Radwan/Facebook)

Przebudowa drogi wojewódzkiej 634 do Wołomina jednak później. Remont nie zacznie się na początku grudnia, tylko najprawdopodobniej dopiero pod koniec roku.

- To trudna inwestycja - przyznaje Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. - W pasie drogowym, czyli pod ziemią, zlokalizowane są wszystkie sieci, które kolidują z inwestycją. Konieczna jest ich przebudowa. Pamiętajmy też, że nie tylko my budujemy. Swoje kanały sanitarne, wodociągowe buduje też Kobyłka i Wołomin, PGE przebudowuje sieć średniego napięcia - wyjaśnia.



W ramach przygotowań wycięto już drzewa i krzewy, które kolidują z przyszłą infrastrukturą.

- Mamy tu wąski pas drogowy, a droga ostatecznie zostanie poszerzona o jeden pas ruchu, więc no niestety, ale niezbędna jest wycinka drzew. Wycinamy drzewa te, które są niezbędne. Będą dokonane nowe nasadzenia, zarówno drzew, jak i krzewów - mówi Burdon.



- W związku z tym, że jest to główna trasa prowadząca do Wołomina przez Zielonkę i Kobyłkę, problemem jest też ustalenie organizacji ruchu - informuje Burdon. - Inżynierowie pochylają się nad projektem. Chcemy, aby były jak najmniejsze utrudnienia dla kierowców, a akurat jest ogromne natężenie ruchu, więc na tyle, na ile uda nam się zminimalizować te utrudnienia, to będziemy to robić. Przymierzamy się do czasowego zamknięcia odcinków dróg - tłumaczy.





Droga Wojewódzka 634 ma zostać poszerzona, pojawią się też chodniki i ścieżki rowerowe, a także nowe oświetlenie i odwonienie. Prace mają potrwać około dwóch lat.

