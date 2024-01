Przebudowa DW 634 z Zielonki do Wołomina już za tydzień. Znamy szczegóły utrudnień Cyryl Skiba 25.01.2024 06:18 Znamy szczegóły przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 z Zielonki do Wołomina. Została przedstawiona organizacja ruchu dla pierwszej części inwestycji, czyli odcinka Kobyłka – Wołomin. Roboty drogowe rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

Przebudowa DW 634 z Zielonki do Wołomina już za tydzień. Znamy szczegóły utrudnień (autor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie)

Ogromne utrudnienia dla mieszkańców Zielonki, Kobyłki, Wołomina i okolicznych miejscowości. To w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 z Zielonki do Wołomina. Prace drogowców rozpoczną się już za tydzień.

Ze względu na prowadzone prace, będą całkowite wyłączenia fragmentów trasy.

Prace będą podzielone na etapy:

Etap 1: Od ul. Orląt Lwowskich do ul. Nadarzyn (w Kobyłce) od 31.01.24 (śr.) do 28.06.24 (pt.)

Etap 2: Od ul. Nadarzyn do ul. Ręczajska (w Kobyłce) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 3: ul. Ręczajska (w Kobyłce) do ul. Legionów (w Wołominie) od 19.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 4: ul. Legionów do ul. Reja (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 5: ul. Reja do al. Niepodległości (w Wołominie) od 19.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 6: al. Niepodległości do ul. Lipińska (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (pt.)

W związku z tym będą objazdy. Samochody ciężarowe pojadą trasą S8. Remontowaną DW 634 pojadą osobówki - z wyłączeniem realizowanych etapów. Prace planowo mogą potrwają co najmniej 2 lata.

