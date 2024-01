DW nr 634 w Ząbkach otwarta. Jest też umowa na ostatni odcinek od Kobyłki do Zielonki Adrian Pieczka 22.01.2024 18:23 Droga wojewódzka nr 634 w Ząbkach otwarta. Zakończyła się przebudowa ponad kilometrowego odcinka ul. ks. Skorupki. To ważna inwestycja, droga jest bardzo obciążona - mówił podczas otwarcia Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Otwarto drogę wojewódzką nr 634 w Ząbkach. Zakończyła się przebudowa ponad kilometrowego odcinka ul. ks. Skorupki.

- Inwestycja kosztowała 29 milionów złotych - mówił dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski. - Przebudowaliśmy na tym odcinku to stare rondo, a wybudowaliśmy to, na którym stoimy. Przebudowaliśmy całkowicie podbudowę, jezdnię, zbudowaliśmy ciągi pieszo-rowerowe, nowe nasadzenia, więc to jest dosyć duży zakres - tłumaczył.

- To ważna inwestycja, droga jest bardzo obciążona - mówił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. - Te drogi wojewódzkie w przestrzeni metropolii, a szczególnie droga 634 na tym kierunku właśnie Warszawa-Wołomin, no to są rzędu 30-40 tys. pojazdów na dobę. To jest po prostu niewyobrażalne, to są najbardziej obciążone trasy - tłumaczył.

Umowa na kolejny odcinek

Dziś podpisano również umowę na przebudowę ostatniego, środkowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od Kobyłki do Zielonki.

- To będzie kosztowna przebudowa - wskazał Grzegorz Obłękowski. - Ponieważ jest to taki teren powarszawski, mocno zurbanizowany, więc te wszystkie nowe infrastruktury naprawdę są dosyć kosztowne, więc wartość tej inwestycji na odcinku 4,5 km to 105 mln zł - mówił.



Inwestycja obejmie rozbiórkę i budowę mostu w Zielonce oraz przebudowę skrzyżowań czy budowę kanalizacji deszczowej. Wzdłuż drogi powstaną nowe chodniki i drogi rowerowe. Przebudowa zostanie połączona z odcinkiem w Wołominie, na którym - jak mówi Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Grzegorz Obłękowski - prace wstrzymała pogoda.

- Jesteśmy teraz w okresie zimowym, natomiast niezwłocznie, jak tylko pogoda na to pozwoli, wykonawca wróci na plac budowy i prace będą realizowane, tam nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o obecny czas - wyjaśnił.



Łącznie od Zielonki do Wołomina przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 10 kilometrów. Koszt obu inwestycji to blisko 250 milionów złotych. Prace nad nimi mają potrwać trzy lata.

