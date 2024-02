Zmiany w centrum Warszawy. Inaczej pojedziemy na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej Adam Abramiuk 18.02.2024 11:09 Zmiany na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej w Warszawie. Warszawscy drogowcy rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę przebudowy. Będzie miał rok na dostosowanie miejsca do dojazdu do nowego parkingu podziemnego, który powstaje pod pl. Powstańców Warszawy.

Zmiany w centrum Warszawy. Inaczej pojedziemy na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej (autor: ZDM)

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy, by za rok zapewnić optymalny dojazd kierowcom do nowego parkingu podziemnego. Projekt zakłada, że ul. Mazowiecka stanie się dwukierunkowa.

- Świętokrzyska zyska lewoskręt w plac. Na Mazowieckiej na jednym z dwóch pasów ruchu odwrócimy kierunek i zostaną tam wyznaczone przystanki autobusowe - mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.



Zmiany przejdzie też skrzyżowanie ulicy Mazowieckiej i Kredytowej.

- Dziś to potężna plama asfaltu z bardzo długi, nieosygnalizowanymi przejściami i sporą powierzchnią wyłączoną z ruchu, ale tylko za pomocą malowania. Zlikwidujemy wyspę na środku skrzyżowania, utworzymy azyle na przejściach wzdłuż Mazowieckiej, a przejście przez wlot ulicy Kredytowej zostanie skrócone. Duża część asfaltu będzie rozpłytowana pod zieleń - dodaje Dybalski.



Budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego na pl. Powstańców Warszawy ruszyła w sierpniu ubiegłego roku. Zaplanowano tam 420 miejsc postojowych. Jedna trzecia z nich będzie objęta preferencyjną stawką przysługującą okolicznym mieszkańcom. Obiekt powstaje w formule koncesji. Koncesjonariusz, spółka IMMO Park Warszawa, należąca do Mota-Engil Central Europe S.A., w całości pokryje koszty inwestycji – szacowane na ok. 85 mln zł – i będzie eksploatować parking przez 36 lat. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany w zarządzanie miastu. Otwarcie parkingu jest planowane na przełom 2024 i 2025 r.

