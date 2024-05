Bez tramwajów na Ochocie. Rozpoczął się remont torowiska na Filtrowej [MAPY] RDC 20.05.2024 06:51 Tramwaje Warszawskie rozpoczęły remont torowiska na warszawskiej Ochocie. Wiąże się to z utrudnieniami – na fragmencie ulicy został wprowadzony jeden kierunek ruchu. Wyznaczone zostały objazdy zarówno dla kierowców, jak i komunikacji miejskiej.

Remont torowiska/zdjęcie ilustracyjne (autor: UM Warszawa)

Tramwajarze rozpoczynają kolejny remont – tym razem na ulicy Filtrowej. Na jej fragmencie został wprowadzony jeden kierunek ruchu. Wyznaczone zostały objazdy zarówno dla kierowców, jak i komunikacji miejskiej.

Sucho na Filtrowej

Roboty na Filtrowej obejmą nie tylko wymianę zużytych szyn, ale i budowę odwodnienia, dzięki któremu torowisko nie będzie już zalewane po intensywnych ulewach. Korzystając z wyłączenia ruchu tramwajowego, dodatkowo zostaną wymienione szyny na skrzyżowaniach Krzywickiego z Nowowiejską oraz z Filtrową. Prace potrwają od poniedziałku, 20 maja, od godziny 6:00 do końca czerwca.

Jeden kierunek ruchu

Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony pomiędzy Raszyńską a Mianowskiego. Kierowcy przejadą tylko w stronę Grójeckiej. Z placu Narutowicza Filtrową będzie tylko dojazd do ulic: Akademickiej, Asnyka i Mianowskiego. Pozostali będą musieli pojechać do Grójeckiej.

Objazd poprowadzi ulicami Wawelską i Krzywickiego lub Niemcewicza i Raszyńską.

W związku z objazdami zmieni się zasada pierwszeństwa przejazdu na ulicy Niemcewicza. Wyjeżdżający z Tarczyńskiej lub Asnyka będą musieli ustąpić pierwszeństwa.

Parkowanie, rowerzyści i piesi

Nie można parkować na fragmencie Filtrowej od Raszyńskiej do Mianowskiego, także na wyznaczonych miejscach postojowych. Koperta dla osób z niepełnosprawnością zostanie przesunięta bliżej ulicy Mochnackiego.

Rowerzyści jadący Mianowskiego skręcą w Filtrową tylko w lewo.

Robotnicy zamknęli przejście przez przystanek przed Raszyńską. Piesi przejdą tylko po stronie budynków.

Zmiany w komunikacji

Inaczej kursują tramwaje linii: 15, 33, 35 i 36. Na trasę wyjadą autobusy linii zastępczej Z15.

Tramwaje linii 15 będą dojeżdżały z Żoliborza tylko do alei Niepodległości i tu na przystanku Nowowiejska zmienią numer na 33, a następnie jej trasą pojadą do pętli Metro Młociny. Natomiast w przeciwnym kierunku, część tramwajów linii 33 jadących z Młocin, zmieni na ulicy Nowowiejskiej i dalej jako „piętnastka” pojedzie do pętli Marymont-Potok. Tramwaje linii 35 będą dojeżdżały do pętli Kielecka zamiast na Banacha – od ulicy Nowowiejskiej trasa objazdowa poprowadzi aleją Niepodległości i Rakowiecką. Swoją trasę zmienią także tramwaje linii 36 Warszawskich Linii Turystycznych, kursujące w soboty i niedziele (a od 22 czerwca codziennie). Będą jeździły z Żoliborza na Pragę-Północ ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa Międzyparkową, Słomińskiego, przez most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową, Targową, 11 Listopada, Stalową, Środkową i Wileńską.

Na Filtrowej i Nowowiejskiej tramwaje zostaną zastąpione przez autobusy linii zastępczej Z15, które będą jeździły z placu Narutowicza: Grójecką, Niemcewicza, Raszyńską, Filtrową, Nowowiejską do alei Niepodległości, a wrócą Wawelską, Krzywickiego i Filtrową.

Tramwajowy program remontowy

Prace na Filtrowej to element tegorocznego programu remontowego. Tramwajarze na najbliższe dwa kwartały zaplanowali kilkanaście zadań. Większość z nich zostanie wykonana w taki sposób, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów, czyli w weekendy i w czasie wakacji. Większość zakończy się na początku września. Kompleksowe remonty torów tramwajowych obejmą odcinki o łącznej długości ponad 5 km. Naprawy bieżące obejmą kolejnych 15 km torów, a dodatkowo wymienionych zostanie 1,2 km szyn i 30 zwrotnic. Na tym nie koniec prac – do regeneracji szyn wytypowanych zostało 6 km, a szlifowanych będzie kolejne 15 km szyn.

