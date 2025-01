Woronicza przebudowana jeszcze przed wakacjami? Drogowcy wybrali wykonawcę Adam Abramiuk 23.01.2025 19:06 Drogowcy rozstrzygnęli przetarg na przebudowę skrzyżowania ulicy Woronicza ze Spartańską. Jak tylko podpisana zostanie umowa z wykonawcą, ruszą prace, na które firma będzie miała około pięciu miesięcy. To oznacza, że roboty mogą zakończyć się już na początku lata. Ma poprawić się tam bezpieczeństwo - w połowie sierpnia doszło do tragicznego wypadku, kierowca potrącił śmiertelnie kobietę na pasach, a potem wjechał w przystanek, na którym czekali pasażerowie.

Woronicza przebudowana jeszcze przed wakacjami? Drogowcy wybrali wykonawcę (autor: ZDM)

Będzie bezpieczniej na ul. Woronicza w Warszawie. Przetarg na przebudowę skrzyżowania ze Spartańską został rozstrzygnięty. To tam w połowie sierpnia doszło do tragicznego wypadku - kierowca potrącił śmiertelnie kobietę na pasach, a potem wjechał w przystanek, na którym czekali pasażerowie.

Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę, która wykona pracę za 3,1 mln zł. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. Od tego momentu wykonawca będzie miał 150 dni na wykonanie zadania.

- Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, ale przede wszystkim jednak pieszych. Światła nie będą jednak jedyną zmianą, a jedynie finalizacją zmiany charakteru tego miejsca - mówi Maciej Dziubiński z ZDM.





Dotychczasowe przejście na wysokości ul. Woronicza 29 zostanie przesunięte bliżej skrzyżowania oraz wyposażone w azyl. Na skrzyżowaniu po zmianach będzie także tylko po jednym pasie do jazdy prosto. Na jezdni w stronę ul. Wołoskiej lewy pas będzie służył tylko do skrętu w lewo. Analogicznie na jezdni w stronę ul. Racjonalizacji – lewy pas będzie służył do zjazdu do zajezdni. Dopiero za skrzyżowaniem jezdnia rozszerzy się ponownie do dwóch pasów.

W ramach przebudowy zwężony zostanie także wlot w ul. Spartańską. Przebudowane zostaną również chodniki oraz przystanek „Zajezdnia Woronicza” 02. Powstaną także dwa przejazdy rowerowe. Jeden przez ul. Spartańską łączący się z drogą dla rowerów ciągnącą się wzdłuż ulicy oraz drugim przejazdem przez ul. Woronicza po zachodniej stronie skrzyżowania.

W przygotowaniu jest ponadto projekt drogi dla rowerów wzdłuż ul. Woronicza. Powstanie po północnej stronie ulicy na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Etiudy Rewolucyjnej. Nowa droga ma zostać wyznaczona kosztem nad wyraz szerokiej jezdni, tym samym również wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo.

Na razie na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Spartańskiej zamontowane są progi zwalniające.

Tragiczny wypadek na Woronicza

Wszystkie te zmiany wprowadzane są po tym, jak we wtorek 13 sierpnia ok. godz. 10:30 samochód osobowy wjechał w przystanek autobusowy. Jedna osoba zmarła na miejscu, pięć, w tym dziecko, trafiło do szpitala. Po godzinie 13 okazało się, że w szpitalu zmarła kobieta. To druga ofiara śmiertelna wypadku. Mężczyzna, który kierował samochodem, usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.

– Kierujący potrącił jedną osobę. Niestety na skutek tego potrącenia ta osoba zginęła na miejscu. W dalszej kolejności samochód wjechał osoby, które znajdowały się w tym czasie na przestanku autobusowym. Z tych dziewięciu osób, cztery osoby zostały zabrane do szpitala. Trzy kobiety i jedno dziecko. Natomiast pozostałym osobom na miejscu jest udzielana pomoc medyczna – relacjonowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Rzecznik Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” przekazał, że w szpitalu przebywają trzy kobiety – w wieku 33, 34 i 48 lat – które przyjęto z obrażeniami głowy i kończyn dolnych. Z kolei 3,5-letnie dziecko przewiezione w stanie ciężkim, ale stabilnym. Ma ono uszkodzoną twarzoczaszkę – zwłaszcza żuchwę oraz kończyny dolne.

Sprawcą 45-latek

Na miejscu wypadku był reporter Polskiego Radia RDC.

– Kierujący pojazdem osobowym poruszał się od ulicy Spartańskiej w kierunku ulicy Bełskiej. Uderzył w przechodzącą przez jezdnię kobietę, po czym stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, wjechał na przystanek autobusowy, na którym znajdowały się osoby oczekujące na autobus – usłyszał od Kamila Sobótki z Komendy Stołecznej Policji.

Według relacji świadków kierowca samochodu potrącił kobietę i zamiast wyhamowywać, zaczął skręcać na przystanek, taranując kolejne osoby, co potwierdziła Edyta Adamus z Wydziału Komunikacji Społecznej stołecznej komendy.

– Usłyszałem wielki huk w domu, szybko się ubrałem, wyskoczyłem, no to tylko tu leżeli ci ranni. Na jezdni leżały trzy osoby, to dziecko na samym końcu – powiedział naszemu reporterowi świadek.

Audyt ws. Woronicza

Przejście dla pieszych przy Woronicza, na którym doszło wypadku, zostało ocenione w audycie drogowym na zero punktów. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada poprawę bezpieczeństwa.

W latach 2016–2020 Warszawa przeprowadziła audyt wszystkich przejść.

– To konkretne zostało ocenione na wymagające poprawy bezpieczeństwa – mówił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. – To przejście przez ulicę Woronicza, ono było jednym z tych, które zostało cenione na zero. Jesteśmy w trakcie przygotowania, właściwie na finiszu przygotowania dokumentacji projektowej dla przebudowy tego skrzyżowania Woronicza z tą ulicą poprzeczną. We wrześniu powinniśmy odbierać dokumentację, gotowy projekt na przebudowę tego przejścia – tłumaczył.

Podobnych – równie niebezpiecznych – przejść w Warszawie jest dużo więcej.

– Jest tego dużo, dlatego że ocenę 0 lub 1, czyli te najniższe oceny, w audycie dostało prawie 500, dokładnie 481 przejść dla pieszych. Do tej pory z tych 0 i 1 poprawiliśmy 231 przejść, więc jesteśmy w połowie tego planu. Natomiast ten plan realizujemy, dlatego że patrząc po statystykę wypadkową w Warszawie, on po prostu przynosi efekty – dodał Dybalski.

W sprawie wypadku trwa prokuratorskie śledztwo.

