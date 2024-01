Nie będą płynąć promem do Kościoła. Umowa na budowę mostu przez Narew w gminie Rzewnie Alicja Śmiecińska 20.01.2024 13:25 Jest pozwolenie na budowę mostu przez Narew w powiecie makowskim. Przeprawa połączy gminę Rzewnie z gminą Rząśnik. Budowa mostu ma potrwać 3 lata.

Nie będą płynąć promem do Kościoła. Umowa na budowę mostu przez Narew w gminie Rzewnie (autor: FB/Gmina Rzewnie)

Ważna inwestycja w powiecie makowskim. W połowie roku rozpocznie się budowa mostu na Narwi w gminie Rzewnie. Jest pozwolenie na budowę przeprawy, która połączy dwie gminy: Rzewnie i Rząśnik.

– To ważna inwestycja nie tylko dla kierowców ale i parafian – mówi starosta makowski Zbigniew Deptuła – część gminy kościół ma po drugiej stronie rzeki. Część miejscowości ma parafię za Narwią, więc oni mieli zawsze przeprawy promowo lub objeżdżając więc to były dziesiątki kilometrów.

– Przetarg na wykonawcę ogłosimy w marcu – mówi wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski – To będzie normalny most o wszystkich parametrach. Będzie jezdnia dwukierunkowa z chodnikiem, ścieżką rowerową. Most będzie liczył około 300 metrów plus drogi dojazdowe. Szerokość będzie 12.5 metra.

Budowa mostu ma potrwać 3 lata.

To nie jedyny most, który ma powstać na Narwi. Trwa budowa przeprawy w Teodorowie w powiecie ostrołęckim, która będzie częścią obwodnicy Ostrołęki. Połączy drogę krajową 61 z drogą powiatową w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis. Inwestycja ma być gotowa w 2025.

