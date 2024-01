Nowoczesne laboratorium powstało na uczelni w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 19.01.2024 20:25 Badają wytrzymałość materiałów samochodowych czy przyczyny powstawania korozji. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie otwarto nowoczesne laboratorium badawcze. Dzięki temu dowiemy się np. jak długo można coś eksploatować bez większych uszkodzeń - mówi Małgorzata Kalisz, kierownik laboratorium.

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie otwarto nowoczesne laboratorium badawcze.

- Laboratorium zajmuje się głównie badaniami materiałów, badaniami starzeniowymi oraz wytrzymałościowymi i mechanicznymi. Sprawdzamy, jak zachowują się, jak mogą się ewentualnie zachować w takiej standardowej eksploatacji na świeżym powietrzu. Jak będą się starzały, jak będą ulegały zniszczeniu, co się z nimi będzie działo i jak długo mogą być eksploatowane bez większych uszkodzeń - wyjaśnia Małgorzata Kalisz, kierownik laboratorium.



- Nowe laboratorium to korzyści zarówno dla przemysłu, jak i dla nas - mówi rektor uczelni Grzegorz Koc. - To jest duże wyzwanie, a to jeszcze bardziej zwiąże uczelnię, pozwoli przekazywać dobre doświadczenia z przemysłu do uczelni i pozwoli też wykorzystać potencjał uczelni - wskazuje.



Akredytowane Laboratorium Badawcze Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej jest jednym z najnowocześniejszych w kraju.

