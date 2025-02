Prezydent Ciechanowa w RDC: za miesiąc budowa obwodnicy może zostać wznowiona Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.02.2025 13:42 Budowa wschodniej obwodnicy Ciechanowa może zostać już wznowiona na przełomie marca i kwietnia. Zapowiedział to na naszej antenie prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. W pierwszej połowie lutego informowaliśmy o tym, że budowę drogi wstrzymał wojewoda mazowiecki. Stwierdził on braki formalne.

Kiedy wschodnia obwodnica Ciechanowa? (autor: RDC)

Budowa wschodniej obwodnicy Ciechanowa może zostać już wznowiona na przełomie marca i kwietnia - uważa Krzysztof Kosiński. prezydent Ciechanowa był gościem „Poranka RDC”.

- W najbliższych tygodniach zostanie wydana nowa decyzja i prace zostaną wznowione. Myślę, że to jest kwestia końca marca, początku kwietnia. Tak szacujemy, że to będzie. Inwestycja jest niezagrożona, na pewno zostanie zrealizowana, jest finansowana środkami europejskimi. Zapewniam tutaj, że miasto ją doprowadzi do końca roku - wskazał Kosiński.



W pierwszej połowie lutego informowaliśmy o tym, że budowę wschodniej obwodnicy wstrzymał wojewoda mazowiecki. Stwierdził on braki formalne.

- Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której organ pierwszej instancji, czyli starosta, wydał ZRIT, czyli taką decyzję zezwalającą na realizację tej inwestycji drogowej, a w odwołaniu wojewoda stwierdził, że są braki formalne i nie powinniśmy budować parkingu przy rodzinnych ogrodach działkowych w ramach tej inwestycji, w związku z czym uchylił decyzję - wyjaśnił prezydent.



Obwodnica ma przebiegać przy ogródkach działowych, gdzie ma powstać 160 miejsc parkingowych. Wojewoda uznał, że stosowanie także do tego zadania tzw. specustawy drogowej to obejście prawa.

Nowa 4-kilometrowa trasa ma być oddana do użytku jesienią przyszłego roku. Prezydent Ciechanowa uważa, że termin ten - mimo czasowych problemów - ma być dotrzymany.

Czytaj też: Prezydent Ciechanowa o pracach nad deregulacją: to wszystko można przyspieszyć