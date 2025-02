Prezydent Ciechanowa o pracach nad deregulacją: to wszystko można przyspieszyć Adam Abramiuk 26.02.2025 09:06 W samorządach także mamy do czynienia z absurdami, przedłużającymi procedurami, a to wszystko można przyspieszyć — powiedział na antenie Polskiego Radia RDC Krzysztof Kosiński. Prezydent Ciechanowa został członkiem zespołu ds. deregulacji polskiej gospodarki pod kierownictwem prezesa InPostu Rafała Brzoski. W Radzie Ekspertów będzie odpowiadał za segment dotyczący samorządów.

Krzysztof Kosinski (autor: RDC)

Szef InPostu Rafał Brzoska zaprosił prezydenta Ciechanowa do uczestnictwa w zespole ds. deregulacji polskiej gospodarki. Krzysztof Kosiński w Radzie Ekspertów będzie odpowiadał za segment dotyczący samorządów.

Kosiński podkreślił w audycji „Poranek RDC”, że w samorządach także mamy do czynienia z absurdami i przedłużającymi procedurami. Jak zaznaczył, „to wszystko można przyspieszyć”.

— Tak naprawdę dzisiaj połowa inwestycji publicznych realizowanych w Polsce, to są inwestycje realizowane przez samorządy. Więc tak samo jak przedsiębiorcy realizują swoje inwestycje, tak samorządy na bazie tych samych przepisów prawnych realizują wiele projektów — powiedział Kosiński.

Kosiński zaznaczył, że skupiają się na wypracowaniu rozwiązań i uproszeniu przepisów dla przedsiębiorców oraz samorządów.

— Mam wrażenie, że w wielu obszarach niestety jesteśmy „bardziej papiescy od papieża”. Tu jest, chociażby przykład związany z prawem europejskim, które daje pewne pole elastyczności, natomiast my jeszcze do tego dokładamy swoje regulacje lokalne — wskazał Kosiński.

Kosiński wyjaśnił, że zespół deregulacyjny spotyka się online raz w tygodniu i omawia propozycje. Są one także zgłaszane przez obywateli poprzez stronę sprawdzaMy.com.

— Każdy obywatel może zgłosić tam absurd prawny, który potem przez poszczególne grupy eksperckie jest analizowany, oceniany. Jak coś dotyczy na przykład samorządu, to trafia do tej grupy samorządowej, w której ja jestem. Oceniamy to, konsultujemy z prawnikami i dajemy rekomendacje — wytłumaczył Kosiński.

Zespół ds. deregulacji został powołany przez premiera Donalda Tuska. Jego celem jest uproszczenie przepisów. W jego skład wchodzą przedsiębiorcy, związkowcy, samorządowcy i urzędnicy różnego szczebla.

Czytaj też: Śmigłowce Apache dla Polski. Szef MON o podpisaniu umowy