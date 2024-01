Wiemy, kiedy rozpoczną się odwierty geotermalne w Sochaczewie Izabela Stańczak 18.01.2024 20:31 Latem przyszłego roku mają ruszyć odwierty geotermalne w Sochaczewie. W tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Ciepło spod ziemi trafi do miejskiego systemu grzewczego PEC, a dodatkowo zapewni mieszkańcom dostęp do czystej, słodkiej wody.

Odwierty geotermalne w Sochaczewie (autor: UM Sochaczew)

W tym roku przetarg na wykonawcę drugiego etap budowy zakładu geotermalnego w Sochaczewie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się latem przyszłego roku. Miasto ma na to 62 mln zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Będzie budowa zakładu geotermalnego, będzie budowa rurociągu wody geotermalnej, budowa 2,5 km sieci ciepłowniczej, modernizacja stu węzłów ciepłowniczych, budowa stacji uzdatniania wody, bo ważne, że ta woda definiowana pod ziemią jest wodą słodką, więc będziemy mogli ją po uzdatnieniu zatłoczyć do wody wodociągowej - mówi Dariusz Dobrowolski, wiceburmistrz Sochaczewa.





Inwestycja ma duże znaczenie ekologiczne. Ma zaspokoić w 40 procentach miejskie zapotrzebowanie na energię cieplną.

- Produkcja CO2 w tym przypadku to jest około 4 tys. ton rocznie. Będzie to zakład oparty na pompach absorpcyjnych. Do zasilania tych pomp będzie stosowany gaz. Zakład będzie o mocy 5 megawatów. 5 megawatów uzyskamy z ciepła, z energii z głębi ziemi - tłumaczy Dariusz Dobrowolski.



Pierwsze odwierty na głębokość ponad 1500 metrów były zrobione 2018 roku. W planach jest także stworzenie kompleksu basenów, w których wykorzystania zostanie woda geotermalna.

