13-latka urodziła na szkolnej wycieczce. Jest decyzja sądu ws. 14-letniego ojca

Zakończyła się rozprawa ws. 14-latka, który został ojcem dziecka 13-latki. Sąd nie dopatrzył się przejawów demoralizacji w zachowaniu nastolatka.

– Sąd uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia poglądu, iż w zachowaniu nieletniego występują przejawy demoralizacji i umorzył postępowanie w tym zakresie – mówi rzeczniczka sądu okręgowego Iwona Wiśniewska-Bartoszewska.

Na rozprawie był także obecny przedstawiciel rzecznika praw dziecka. Również on wnosił o umorzenie postępowania.

– Także w ocenie rzecznika praw dziecka nieletni nie przejawia oznak demoralizacji. Zatem rozstrzygnięcie, jakie zapadło, powoduje to, że postępowanie przed sądem rodzinnym jest umorzone. Sąd nie stwierdził przejawów demoralizacji u nieletniego, a tylko w takiej sytuacji mógłby orzekać o stosowaniu ewentualnie środków wychowawczych czy środków poprawczych – dodaje rzeczniczka.

Urodziła w łazience

Dziecko nastoletnich rodziców przyszło na świat w połowie maja w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Zatorze w powiecie oświęcimskim.

Klasa pojechała tam na wycieczkę szkolną. W środę wieczorem 13-letnia uczennica gorzej się poczuła, poszła do łazienki, gdzie doszło do porodu. Odebrała go pracownica ośrodka. To nauczyciele powiadomili służby ratunkowe o tym zajściu.

– Z naszych informacji wynika, że matka dziecka znajduje się w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, jej stan jest dobry. Dziecko również znajduje się pod opieką lekarzy – mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.

W sprawie zostało wówczas wszczęte postępowanie.

Nie wiedziała, że jest w ciąży?

Zdaniem edukatorki seksualnej Marceliny Kurzyk, dziewczynka mogła nie mieć świadomości, że jest w ciąży.

– Mogła nie wiedzieć, że jest w ciąży przede wszystkim dlatego, że mówimy tutaj o 13-latce. Często właśnie w tym wieku rozpoczyna się cały cykl menstruacyjny. Często te cykle są bardzo nieregularne. Dodatkowo dochodzi brak wiedzy na temat objawów ciąży. Ale może być tak, że wiedziała, że jest w ciąży i bała się o tym komukolwiek powiedzieć. Może uznała, że problem sam się rozwiąże – tłumaczy.

Nastoletnia matka pochodzi z powiatu sochaczewskiego.

