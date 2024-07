Wypadek koło Sochaczewa. Jedna osoba nie żyje. Są utrudnienia Cyryl Skiba 03.07.2024 12:51 Tragiczny wypadek na Drodze Krajowej nr 50 w miejscowości Witkowice. Nie żyje jedna osoba, dwie są ranne. Trwa akcja ratownicza. Są bardzo duże utrudnienia w ruchu.

Wypadek k. Sochaczewa (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Mazowiecka)

Do tragicznego wypadku doszło na DK 50 w miejscowości Witkowice między Sochaczewem a Wyszogrodem. W zdarzeniu brały udział dwie ciężarówki oraz bus. Trwa akcja ratownicza.

– Jedna osoba niestety nie żyje. Jest to kierowca pojazdu ciężarowego. Dwaj pozostali uczestnicy zdarzenia odnieśli obrażenia i jest im udzielana pomoc medyczna – relacjonuje Agnieszka Dzik z sochaczewskiej Policji.

Są bardzo duże utrudnienia w ruchu. Droga Krajowa nr 50 jest zablokowana. Wytyczono objazdy.

– Zalecamy objazd Drogą Wojewódzką 575 Kamion - Śladów oraz DW 705 Śladów - Sochaczew Obwodnica. Osoby jadące od Sochaczewa, mogą kierować się Drogą Krajową 50 do miejscowości Janów w gminie Młodzieszyn. a następnie w kierunku Gąbina, później do Dobrzykowa i z Dobrzykowa jadący będą mogli dojechać do Płocka – dodaje Dzik.

Utrudnienia mogą potrwać nawet do pięciu godzin.

Czytaj też: Pies przez 4 dni był przywiązany do drzewa bez wody i jedzenia. 43-latka z zarzutami