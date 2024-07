Pies przez 4 dni był przywiązany do drzewa bez wody i jedzenia. 43-latka z zarzutami Cyryl Skiba 03.07.2024 12:33 Porzucony w lesie pies cztery dni spędził przywiązany do drzewa bez wody i karmy. Miał założone dwa kagańce uniemożliwiające mu przegryzienie smyczy. Policja ustaliła, że owczarka miała porzucić w ten sposób 43-latka. Kobieta odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

Pies porzucony w Józefowie (autor: KPP w Otwocku)

Na terenach zielonych w odludnym miejscu w Józefowie porzucony został owczarek niemiecki. Pies spędził tam cztery dni bez jedzenia i wody.

Skrajnie zaniedbane zwierzę zostało odnalezione przez kobietę, która opisała całe zdarzenie w mediach społecznościowych. Zwierzęciu udzielono pomocy weterynaryjnej.

– Pomocny okazał się wszczepiony chip, który był dobrym punktem wyjścia do dalszych działań policjantów. Śledczy ustalili, że zwierzę było przywiązane przez cztery dni do drzewa bez wody i pożywienia. Pies dodatkowo miał założone dwa kagańce uniemożliwiające mu przegryzienie smyczy, co skazywało go na powolną śmierć w męczarniach – informuje Patryk Domarecki z otwockiej komendy policji.

Pies był skrajnie wyczerpany i odwodniony. Po tym, jak został uratowany, wypił 10 litrów wody.

Mundurowi w niespełna 24 godziny ustalili i zatrzymali kobietę, która naraziła psa na cierpienie. Usłyszała ona zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Otwocku objął kobietę dozorem policji.

Czytaj też: Pierwsze w tym roku na Mazowszu ognisko afrykańskiego pomoru świń