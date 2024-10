Od nowego roku na ulice Gostynina może wrócić komunikacja miejska Katarzyna Piórkowska 10.10.2024 20:48 Po pięcioletniej przerwie miejskie autobusy mogą wrócić na ulice Gostynina. Władze miasta chcą zorganizować transport publiczny, który miałby ruszyć na początku przyszłego roku. Trwają rozmowy o świadczeniu tej usługi ze spółką PKS. Komunikacja miejska przestała działać w Gostyninie w kwietniu 2020 roku z powodu braku pasażerów.

Po pięcioletniej przerwie miejskie autobusy mogą wrócić na ulice Gostynina (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Po pięciu latach przerwy miejskie autobusy znowu będą woziły pasażerów w Gostyninie. Władze miasta chcą na początku przyszłego roku uruchomić transport publiczny. Zabiegają o to zwłaszcza gostynińscy seniorzy.

Burmistrz Agnieszka Korajczyk-Szyperska informuje, że autobusy kursowałyby do najodleglejszych części miasta.

— Chcemy zorganizować tę komunikację od Osiedla Zalesie do szpitala w Gorzewie. Też chcemy skonsultować z mieszkańcami, w jakich porach najlepiej te autobusy miałyby jeździć, tak żebyśmy uwzględnili tych, którzy jadą do szkoły, do pracy, na badania — mówi Korajczyk-Szyperska.

— Planujemy uruchomienie komunikacji miejskiej od nowego roku. Będziemy ubiegali się również o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zależy mi na tym, żeby to jak najszybciej ruszyła — informuje Korajczyk-Szyperska.

Władze miasta rozmawiają o świadczeniu tej usługi ze spółką PKS. Tymczasem od 31 października do 2 listopada mieszkańcy Gostynina dojadą bezpłatnie do cmentarzy przy ul. Ostatniej oraz w Nagodowie.

