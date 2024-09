Dwa wypadki jednego dnia z udziałem dzikich zwierząt. Policja apeluje o ostrożność

Policjanci apelują do kierowców o szczególną uwagę na drogach przebiegających przez pola i lasy. Tylko jednego dnia doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji spowodowanych przez przechodzące przez jezdnię łosie. Zdarzenia miały miejsce na drogach powiatu sochaczewskiego. — Potrącony łoś ważący kilkaset kilogramów. Jest w stanie przebić szybę czołową i wpaść do środka pojazdu — podkreśla rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie Agnieszka Dzik.