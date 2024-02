Poszukiwany przez policję schował się w schowku za mikrofalówką Miłosz Kuter 09.02.2024 14:06 Poszukiwany do odbycia kary więzienia ukrył się za mikrofalówką. Policjanci znaleźli mieszkańca Sochaczewa w kuchennym schowku. Po zatrzymaniu 37-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie ma spędzić cztery lata.

Policja (autor: Policja Radom)

Policjanci poszukiwali 37-letniego mieszkańca Sochaczewa. Mężczyzna miał dwie podstawy poszukiwań – pierwsza to ustalenie miejsca pobytu, a druga to zarządzenie sądu o doprowadzeniu do zakładu karnego, gdzie miał spędzić prawie cztery lata.

Funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania 37-latka. Wydawało się, że mężczyzny nie było w domu, lecz policjanci rozpoczęli bardzo szczegółowe sprawdzenie każdego pomieszczenia.

– Dotarli do kuchni i okazało się, że za mikrofalówką znajduje się schowek zasłonięty płytą. Miejsca nie było dużo, ale wystarczająco, by mógł ukryć się tam szczupły mężczyzna. Poszukiwany nie spodziewał się, że policjanci znajdą jego kryjówkę – mówi Agnieszka Dzik z miejscowej policji.

Mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego.

Policjanci wiedzą, że niektórzy poszukiwani za wszelką cenę chcą się ukryć. Zatrzymywali już poszukiwanych, którzy chowali się pod zlewem, w wersalce, w szafce kuchennej, a jeden z nich zakopał się w wacie szklanej.

Czytaj też: Gang sutenerów rozbity. Zarobili miliony, wysyłając kobiety do USA