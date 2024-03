Areszt dla 36-latki w związku z usiłowaniem zabójstwa znajomego RDC 07.03.2024 19:44 Podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego 36-latka z Sochaczewa trafiła do aresztu. Kobieta w trakcie sprzeczki zraniła mężczyznę w klatkę piersiową. Ofiara trafiła do szpitala. Mieszkance Sochaczewa grozi kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.

Areszt/zdjęcie ilustracyjne (autor: Mazowiecka Policja)

Do tymczasowego aresztu trafiła 36-letnia mieszkanka Sochaczewa podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojego znajomego. Kobieta w trakcie sprzeczki zraniła go nożem w klatkę piersiową. Mężczyzna trafił do szpitala – poinformowała w czwartek rzeczniczka sochaczewskiej policji Agnieszka Dzik.

O zastosowaniu wobec podejrzanej środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym zdecydował w środę Sąd Rejonowy w Sochaczewie. W związku z popełnionym przestępstwem kobiecie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo nawet dożywocie.

W niedzielę po południu do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w centrum miasta 36-letnia kobieta zraniła nożem swojego znajomego.

Między nią a mężczyzną miało dojść do sprzeczki i wówczas 36-latka chwyciła za nóż i zaatakowała go. Pokrzywdzony z raną kłutą w piersi został przewieziony do szpitala. Kobieta zaś trafiła do policyjnego aresztu. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało, że miała promil alkoholu w organizmie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi sochaczewska prokuratura.

Czytaj też: Monitoring na straży Sochaczewa. Urząd miasta podsumował pracę miejskich kamer