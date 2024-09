Największy arsenał niewybuchów w historii? Służby podliczyły materiały w Ryczycy Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.09.2024 18:43 To może być największy notowany arsenał niewybuchów w historii Polski. W stodole i komórkach gospodarczych na jednej z posesji w Ryczycy, gdzie 1 września doszło do pożaru i serii wybuchów, służby znalazły nawet pół tony bomb, min, rakiet, zapalników, granatów czy pocisków. W wyniku zdarzenia zginął 20-letni mężczyzna.

Pożar stodoły z niebezpiecznymi materiałami w pow. siedleckim (autor: RDC)

Nawet 500 kg materiałów wybuchowych. Prawie tysiąc bomb, min, rakiet, zapalników, granatów czy pocisków. Służby podsumowały już oficjalnie, to co znaleziono w Ryczycy. 1 września na jednej z posesji doszło do groźnego pożaru i serii wybuchów.

- To arsenał rzadko spotykany w historii - komentuje rzecznik PSP Karol Kierzkowski. - Z moich doświadczeń, a także z doświadczeń kolego wynika, że tak pokaźnego arsenału tutaj już nie notowaliśmy od wielu, wielu lat, jeżeli w ogóle. Bo było to nawet 500 kg niebezpiecznych materiałów wybuchowych, pozostałości po II wojnie światowej - mówi.



- Wśród niewybuchów było ponad 50 bomb lotniczych, a nawet miny - dodaje rzecznik. - Policja odnalazła bardzo duże ilości niewybuchów z czasów II wojny światowej. To mogły być nawet 500 kg materiałów wybuchowych takich jak bomby lotnicze, miny, rakiety, granaty, a także zapalniki i amunicja małokalibrowa - wskazuje.



Niebezpieczne materiały były składowane w stodole i w sąsiadujących z nią komórkach gospodarczych.

- Apelujemy o to, żeby sprawdzić co przetrzymujemy w budynkach mieszkalnych, gospodarczych czy inwentarskich. Zdecydowanie nie mogą to być siecze palne, nie mogą to być gazy palne, a także materiały wybuchowe, w tym materiały pirotechniczne, które również klasyfikujemy jako materiały niebezpieczne, materiały wybuchowe - dodaje strażak.



Po ugaszeniu pożaru w stodole znaleziono zwęglone ciało 20-latka. Pogrzeb mężczyzny odbędzie się w czwartek.

