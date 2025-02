„Zachodzimy w głowę, jak sobie poradzimy”. Rolnicy i wójt gm. Zbuczyn skarżą się na budowaną A2 Beata Głozak 21.02.2025 06:17 Budowa autostrady A2 na wschód od Siedlec spędza sen z powiek rolnikom oraz wójtowi gminy Zbuczyn. Ich zdaniem drogi serwisowe, które pełnią funkcję zjazdów i dojazdów do pól, są za wąskie, przez co sprzęty będą miały problem, aby się minąć. — Jako rolnicy, zachodzimy w głowę, jak sobie poradzimy — przyznaje Marek Skwierczyński z miejscowości Rzążew.

Budowa dróg (autor: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA/zdjęcie ilustracyjne)

Rolnicy i wójt gminy Zbuczyn w powiecie siedleckim skarżą się na budowaną autostradę A2 na wschód od Siedlec.

Mają poważne zastrzeżenia co do standardu dróg serwisowych, które pełnią funkcję zjazdów i dojazdów do pól. Zdaniem wójta Huberta Pasiaka, są za wąskie.

— Rozwiązania, które są nam proponowane, to jest 3,5 metra szerokości z mijankami co 150 metrów. Nie jest to naszym zdaniem rozwiązaniem odpowiednim. Sprzęty będą miały wielki problem, aby się minąć nawet na mijance 5-metrowej. Szczególnie gdy z dwóch stron drogi już nie ma pobocza, tylko jest rów. To przede wszystkim to nam spędza sen z powiek — wyjaśnił Pasiak.

Słowa wójta potwierdził Marek Skwierczyński z miejscowości Rzążew. — Jako rolnicy, zachodzimy w głowę, jak sobie poradzimy — przyznaje.

— Te maszyny obecne mają około trzech metrów szerokości. Ja mam platformę do przewożenia belek, która ma około 60, ale już jak będę jechał na łąki, to nie minę się z sąsiadem, czy z osobą, która będzie jechała z drugiej strony — powiedział Skwierczyński.

Przez gminę Zbuczyn przechodzą dwa z czterech odcinków autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską. To Siedlce Południe – Malinowiec i Malinowiec – Łukowisko. Oba są zaawansowane w ponad połowie.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad — czekamy na odpowiedź.

