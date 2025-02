Przełom w sprawie linii kolejowej Przasnysz — Zegrze. Po ponad roku rozstrzygnięto przetarg Alicja Śmiecińska 20.02.2025 19:32 Po ponad roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu budowy linii kolejowej Przasnysz — Zegrze. Dzięki niej mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka będą mieli lepszy dojazd do stolicy. Samorządy czekają za zawarcie umowy. Nowa jednotorowa trasa miałaby ponad 70 km długości i 11 stacji.

Linia kolejowa Przasnysz — Zegrze coraz bliżej. (autor: pexels/zdjęcie ilsutracyjne)

Burmistrz Serocka Artur Borkowski informuje, że samorządy czekają za zawarcie umowy. Dzięki tej linii mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka będą mieli lepszy dojazd do stolicy.

— Jesteśmy świadomi tego, że to jest działanie długofalowe, etapowe. Jest współpraca i zaangażowanie wszystkich samorządów. Narzuciliśmy sobie dosyć, wydaje mi się, restrykcyjny harmonogram, żeby do połowy roku już wstępne studium opracować. Umowa zostanie podpisana na dniach — mówi Borkowski.

Burmistrz Pułtuska Beata Jóźwik podkreśla, że ta linia ograniczyłaby ruch samochodowy na drogach i przyczyniłaby się do rozwoju turystycznego miasta.

Dziś dojazd do Warszawy autobusem zajmuje dwie i pół godziny, a pociągiem skróciłby się czas o połowę.

— Dla nas ta linia kolejowa miałaby ogromne znaczenie, szczególnie dla mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy do Warszawy. Poprawiłaby to rozwój naszej turystyki, bo mamy tutaj przepiękną rzekę Narew, mamy piękny rynek, dojazdów turystów, więc również ograniczyłoby to ruch na drodze — zaznacza Jóźwik.

Nowa jednotorowa trasa przebiegałaby przez cztery powiaty i miałaby długość ponad 70 km z 11 stacjami i przystankami. Wstępnie planowano, że będzie gotowa do 2029 roku.

