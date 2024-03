Warszawa rusza z budową miejskich mieszkań na wynajem. „Czynsze będą bardzo niskie” Przemysław Paczkowski 21.03.2024 19:56 Warszawa po latach spowolnienia rusza z budową miejskich mieszkań na wynajem. Dzisiaj został wmurowany kamień węgielny pod wielorodzinny budynek ze 178 mieszkaniami przy ul. Rudnickiego. — Czynsze mieszkańców w tym bloku będą bardzo niskie. Dzisiaj szacujemy, że to będzie między 13 a 14 złotych za metr kwadratowy — mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Na Bielanach powstaje wielorodzinny budynek mieszkalny (autor: UM Warszawa)

Stolica realizuje program polityki mieszkaniowej. Dzisiaj został wmurowany kamień węgielny pod wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Rudnickiego. Powstałe tam lokale zasilą warszawski zasób mieszkań na wynajem.

Do dyspozycji nowych lokatorów ma być parking podziemny, plac zabaw i tereny zielone.

— Nie skorzystaliśmy z kredytu, co wpłynie pozytywnie na wysokość czynszów — mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. — Czynsze mieszkańców w tym bloku będą bardzo niskie. Dzisiaj szacujemy, że to będzie między 13 a 14 złotych za metr kwadratowy, więc rzeczywiście mieszkania na wynajem za taką kwotę właściwie na rynku komercyjnym są zupełnie niedostępne i to od wielu lat — oznajmia.

Na parkingu podziemnym i naziemny znajdzie się w sumie 97 miejsc parkingowych.

— Zależało nam na tym, żeby budynek jak teren wokół odpowiadały dzisiejszym czasom — mówi prezes TBS Warszawa Północ Piotr Jaworski. — To będzie bardzo ekologiczny budynek, który będzie wykorzystywał też odnawialne źródła energii, będzie plac zabaw, dużo zieleni. Przede wszystkim nie będzie to osiedle grodzone. To będzie osiedle otwarte, do którego każdy będzie miał dostęp — tłumaczy.

Mieszkania mają zostać oddane do użytku w 3 kwartale 2025 roku.

