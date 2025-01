Wolumen nie zniknie? Akademik powstanie tylko na części bazaru [WIZUALIZACJA] RDC 24.01.2025 11:44 Władze warszawskich Bielan zapewniają że bazar Wolumen nie zniknie. Targowisko składa się z dwóch działek — jedna z nich należy do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Żoliborz Społem. Jedynie na tym fragmencie ma powstać sześciopiętrowy akademik. — Projekt pozwoli na gruntowną rewitalizację zdegradowanego terenu i podniesie rangę tego obszaru, zachowując równocześnie jego oryginalną funkcję targową — przekazała prezes zarządu Społem WSS Żoliborz Ewa Prokop.

1 Jaką przyszłość czeka bazar Wolumen? (autor: Qkiel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Mieszkańcy warszawskich Bielan w mediach społecznościowych podnieśli sprawę bazaru Wolumen. Plotki głosiły, że targowisko zostanie zamknięte, a handlujący na opuszczenie terenu mają czas do końca kwietnia. Władze dzielnicy i właściciel części terenu, na którym jest bazar, zapewniają, że tak się nie stanie.

Bazar Wolumen zajmuje teren między ulicami Kasprowicza, Wergiliusza i Wolumen. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk powiedział, że teren ten składa się z dwóch działek. Pierwsza i mniejsza z nich – od strony ul. Kasprowicza – należy do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Żoliborz Społem. Jest ona użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości od 2007 r.

Druga, większa, należy do miasta. Do 2033 r. dzierżawi ją stowarzyszenie kupców. To tutaj odbywa się większość z handlu prowadzona na bazarze. Z kolei mniejsza cześć, bliżej ul. Kasprowicza, jest praktycznie niezagospodarowana i handel odbywa się tam w wersji szczątkowej.

Budowa akademika na Wolumenie

Społem otrzymało pozwolenie na budowę tam akademika wraz z powierzchnią handlowo-usługową. Prezes zarządu Społem WSS Żoliborz Ewa Prokop obiecuje, że funkcja targowa tego obszaru zostanie zachowana.

— Teren, na którym stanie zaprojektowany akademik jest obecnie zaniedbanym, pozostającym w złym stanie technicznym fragmentem bazaru „Wolumen". Ten wąski pas, oddzielający główny teren targu od ul. Kasprowicza, od lat negatywnie kontrastuje z nową, zadbaną i estetyczną zabudową stacji metra Wawrzyszew oraz przeciwległą pierzeją współczesnych budynków mieszkalnych. Projekt pozwoli na gruntowną rewitalizację zdegradowanego terenu i podniesie rangę tego obszaru, zachowując równocześnie jego oryginalną funkcję targową — przekazała Prokop.

Zaznaczyła, że od strony bazaru na poziomie parteru znajdą się nowoczesne i zadaszone miejsca handlowe dla kupców. Na dachu powstanie pokryty zielenią taras rekreacyjny.

Od strony ul. Kasprowicza parter pomieści lokale usługowe i przestrzenie wspólne akademika, jak miejsca do nauki, siłownia, pralnia itp. Pod ziemią będzie garaż.

— Modernistyczna bryła sześciopiętrowego budynku nawiązuje do projektów Marii i Kazimierza Piechotków – wybitnych architektów, którzy stworzyli najbardziej charakterystyczne budynki Bielan. Udogodnieniem dla użytkowników i okolicznych mieszkańców będzie zaprojektowany na części terenu ogólnodostępny zielony skwer z nowymi wysokimi nasadzeniami i staranie dobraną małą architekturą. Za projekt budynku odpowiada warszawska pracownia GCK Architekci znana z projektów dla największych ogólnopolskich inwestorów — przekazała prezes żoliborskiego Społem.

Podkreśliła, że główny obszar targowiska Wolumen się nie zmieni, a funkcjonujące tam miejsca targowe będą dalej działały tak jak dotychczas.

Czytaj też: Duże opóźnienia w remoncie Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Kiedy koniec prac?

Źródło: PAP Autor: RDC /DJ