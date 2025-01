Bazar nie zniknie? Władze Bielan spotkają się z kupcami zamykanej części Wolumenu Adrian Pieczka 29.01.2025 06:11 Część kupców dostała po prostu wypowiedzenia i się dowiedzieli o tym z zaskoczenia — mówi burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk o zmianach, które czekają Wolumen. Na części targowiska należącej do WSS Społem ma powstać akademik. Władze dzielnicy chcą spotkać się z kupcami zamykanej części Wolumenu. Jak podkreślają, bazar nie zniknie.

Bazar na Wolumenie (autor: UM Warszawa)

Władze Bielan spotkają się z kupcami zamykanej części bazaru Wolumen w Warszawie. Dzielnica zapewnia, że bazar nie zniknie i informuje o podpisanych do 2033 roku umowach ze stowarzyszeniami kupieckimi.

Jednak na fragmencie targowiska, należącym do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Żoliborz Społem, planowana jest budowa akademika, przez co handel zostanie tam utrzymany tylko do końca kwietnia.

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk podkreśla, że władzom jest przykro, że Społem nie zmodernizowało razem z dzielnicą swojej części bazaru.

— Nasza część jest zmodernizowana, jest zabezpieczona, wygląda bardzo estetycznie. Tysiące mieszkańców robią tam zakupy z całej Warszawy, bo nie tylko z Bielan. I my na pewno, jako dzielnica, będziemy bronić tego terenu przed zabudową, bo to jest teren kupiecki i też zastanawiamy się jak pomóc kupcom z tych stoisk, którzy zostali. Będziemy mieli spotkania w tym tygodniu z burmistrzem Piątkowskim, moim zastępcą, który się tym zajmuje — mówi Pietruczuk.

Jak informuje Pietruczuk, w tym tygodniu ma się odbyć spotkanie z władzami WSS Społem.

— Ponieważ ja wyrażam swój prywatny żal jako burmistrz, że żadnej komunikacji ze strony Społem w tym zakresie nie ma. A to jest coś, co trudno mi zrozumieć. Część kupców dostała po prostu wypowiedzenia i się dowiedzieli o tym z zaskoczenia, więc spotykamy się z władzami Społem i poprosimy też o te wyjaśnienia, ponieważ to bulwersuje opinię publiczną i ten sposób załatwiania spraw mi osobiście bardzo nie odpowiada — dodaje burmistrz.

Możliwe, że kupcy, w miarę możliwości, przeniosą się na część dzielnicową.

