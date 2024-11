Ważą się losy budżetu dla Warszawy. Ile pieniędzy dla poszczególnych dzielnic? Przemysław Paczkowski 16.11.2024 17:32 Warszawa przygotowuje się do przyjęcia budżetu na 2025 rok. Wszystkie dzielnicy zaopiniowały wstępny projekt środków, jakimi będą dysponować. Wiadomo już, że potrzeby poszczególnych dzielnic będą większe niż wstępny budżet. Na wydatki na Pradze Południe na przykład potrzeba dodatkowo 135 mln zł na oświatę. Wola zaś zakłada rekord budżetu na poziomie 1 mld 200 mln zł, a Bielany będą miały do dyspozycji prawie 200 mln zł więcej niż rok temu.

Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały” na Bielanach (autor: Wojciech ARTYNIEW)

Budżet Warszawy na rok 2025 coraz bliżej – stołeczne dzielnice zaopiniowały wstępny projekt środków, jakimi będą dysponować. W Polskim Radiu RDC sprawdzamy, jakie środki do dyspozycji na przyszły rok będą miały konkretne dzielnice.

Radni Pragi Południe zawnioskowali o dodatkowe środki na oświatę. Potrzeba dodatkowo 135 mln złotych.

– Są potrzebne, by w pełni móc zrealizować zadania dzielnicy. Z wnioskowanej kwoty większość, bo blisko 100 mln zł, przeznaczone byłoby na edukację, a dokładniej na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz na dotację dla placówek niepublicznych – mówi zastępca rzecznika Pragi Południe Michał Szweycer.

Wola zaś zakłada rekord na poziomie 1 mld 200 mln złotych. Jak mów burmistrz dzielnicy, dzięki nowej ustawie o finansowaniu samorządów można jeszcze zyskać nawet 90 mln złotych.

– 56 milionów to dodatkowe wydatki na utrzymanie naszego majątku komunalnego, w tym majątku będącego w zarządzie ZGN-u oraz kulturę. Kwota blisko 40 milionów więcej to dodatkowe wydatki, które to pokryją niezbędne nakłady na wolskie szkoły i przedszkola – mówi Krzysztof Strzałkowski.

Najważniejsza inwestycja dzielnicy na przyszły rok to budowa nowego przedszkola przy ulicy Burakowskiej.

Bielany z kolei będą miały do dyspozycji na przyszły rok prawie miliard złotych. To o ponad 200 mln więcej niż rok temu.

– Są braki, jeśli chodzi o kwestie oświaty czy kwestie zarządu gospodarki nieruchomościami, ale te braki nie są tak duże, jak w latach poprzednich. Czekamy na bardzo ważną rzecz, czyli na budżet inwestycyjny. Ten limit jest o tyle istotny, że to jest kwota pieniędzy, którą dzielnica będzie mogła wydać przez kolejne lata na inwestycje – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Bielany w przyszłym roku planują modernizacje budynku Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz budowę Centrum Integracji Senioralnej na Chomiczówce. Dzielnicy zastanawia się również nad budową hali sportowej przy ulicy Balcerzaka.

Budżet może jeszcze wzrosnąć w związku z podpisaniem przez prezydenta nowej ustawy o finansowaniu samorządów. Dzięki temu do stołecznej kasy ma wpływać co roku dodatkowy miliard złotych.

