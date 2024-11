Ciemno na głównych ulicach Wawra. Kto odpowiada za niedziałające latarnie? Adrian Pieczka 15.11.2024 20:09 Od wielu tygodni nie działają latarnie na ulicy Patriotów i wiadukcie w ciągu ulicy Izbickiej nad Południową Obwodnicą Warszawy. To główny ciąg komunikacyjny dzielnicy. O tym, że ciemno jest tam od dawna, przekazał nam nasz słuchacz przez zakładkę „Zgłoś temat”. Nie jest jednak jasne, kto odpowiada za niedziałające oświetlenie.

W Wawrze na ulicy Patriotów i wiadukcie w ciągu ulicy Izbickiej nad Południową Obwodnicą Warszawy od kilku tygodni nie działa oświetlenie.

Obiekty budowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak jednak zaznacza rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji niedziałające oświetlenie leży na terenie zarządzanym przez miasto.

– Odcinki dróg w ramach węzła Patriotów zostały zweryfikowane i oświetlenie działa. W kwestii zastrzeżeń ponoszonych przez miasto, w sprawach uregulowania kwestii gruntowych stanowisko zostało przedstawione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – mówi.

Innego zdania jest jednak Zarząd Dróg Miejskich.

– Zarządcą tego odcinka ulicy, zresztą części węzła Południowej Obwodnicy Warszawy, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To wynika z dokumentów, w tym przypadku z ewidencji dróg. To właśnie w tym rejestrze wskazana jest instytucja zarządzająca drogą i na dziś jest to właśnie generalna dyrekcja – mówi ZDM Jakub Dybalski.

Dzielnica wskazuje, że prawdopodobnym problemem braku oświetlenia jest kradzież jego elementów.

– Południowa Obwodnica Warszawy oraz ulica Patriotów nie są drogami w zarządzie dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. POW zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a ulicą Patriotów jest to droga powiatowa. Urząd dzielnicy Wawer nie ma wiedzy o terminie naprawy – przekazuje rzecznik Wawra Piotr Jaszczuk.

Tymczasem mieszkańcy na naprawdę czekają ze zniecierpliwieniem.

– Myślałem, że rozwiążą to w ciągu paru dni, ale niestety problem już występuje od paru tygodni, co znacząco pogarsza widoczność w tych miejscach i może stanowić zagrożenie – powiedział nam pan Tomasz.

W ramach budowy POW ulicę Patriotów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowała pod koniec 2020 roku.

O interwencję w sprawie poprosiliśmy Wojewodę Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego.

Artykuł powstał dzięki materiałom wysłanym przez formularz „ZGŁOŚ TEMAT” na stronie www.rdc.pl.

