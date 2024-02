Straż sąsiedzka przyciąga kolejnych mieszkańców. „Ludzie są zaangażowani” Adrian Pieczka 19.02.2024 19:36 Straż sąsiedzka w Wawrze może się rozrosnąć. Okazało się, że powstałą na osiedlu Las inicjatywą zainteresowali się inni mieszkańcy dzielnicy. W trakcie spotkania informacyjnego w tej sprawie zgłosiło się wielu chętnych do utworzenia takiej inicjatywy na swoich terenach.

Straż Sąsiedzka partoluje osiedle w Wawrze (autor: RDC)

Powstali, aby uwrażliwiać lokalną społeczność na zagrożenia związane z kradzieżami i włamaniami na terenie dzielnicy. Straż sąsiedzka na osiedlu Las w warszawskim Wawrze okazała się strzałem w dziesiątkę i inspiracją dla pozostałych mieszkańców dzielnicy.

Na spotkanie informacyjne w sprawie straży sąsiedzkiej w Wawrze przyszło wiele osób chętnych do utworzenia takiej inicjatywy w swoich miejscach zamieszkania.

– Ludzi byli zaangażowani i mieli pytania nie tylko do nas, ale i do policji czy lokalnych władz samorządowych, co można zrobić, żeby poprawić stan bezpieczeństwa. Było dużo pozytywnej energii i ludzie chcieli podjąć działania – mówi jeden z liderów straży osiedla Las Łukasz Osiecki.

– Przewodniczący rady dzielnicy Wawer zapewniał, że powstanie pomoc w utworzeniu straży. My możemy przekazać logo i część materiałów, a jeśli chodzi o dzielnicę, to w naszym przypadku było tak, że po spotkaniu z burmistrzem dostaliśmy szansę na promocję – dodaje Osiecki.

Najbliżej utworzenia straży sąsiedzkiej są mieszkańcy osiedla Zerzeń – pięciu z nich wyraziło na spotkaniu taką chęć. Zainteresowani są również mieszkańcy z osiedli: Nadwiśłe, Sadul, Międzylesie i Radość.

Wawer pilnuje bezpieczeństwa

Powstałą na osiedlu Las straż sąsiedzka wzoruje się na podobnych inicjatywach powstałych m.in. w USA czy w Anglii, to tzw. Neighborhood Watch.

– Na tej bazie zaimplementowaliśmy część rozwiązań, które mogą być wykorzystywane w Polsce i dostosowane do naszych warunków prawnych. Organizujemy spotkania, na które zapraszamy nowych członków i dyskutujemy na temat naszych obserwacji, spostrzeżeń i dalszych kroków, które chcemy podjąć – tłumaczy Osiecki.



Działania polegają przede wszystkim na patrolowaniu osiedla.

– Realizujemy między innymi patrole zmotoryzowane, czyli jeździmy prywatnymi samochodami w miejsca, które są najbardziej newralgiczne, gdzie jest największe prawdopodobieństwo ataku. Chodzi zarówno o wejście do mieszkania, segmentu, jak i próbę kradzieży samochodów czy innego rodzaju własności – wskazuje Osiecki.

Mieszkańcy zaś przyznają, że taka formacja może poprawić bezpieczeństwo.



Formację na osiedlu Las tworzy około 30 mieszkańców i stale dołączają nowi. Zgłosić się do niej można m.in.. przez profil na Facebooku Straży Sąsiedzkiej Osiedla Las.

