Pierwsza kolizja po dwóch dniach od zmian. Zwężenie na Lucerny tylko tymczasowe Adrian Pieczka 29.12.2023 15:56 Po dwóch dniach od wprowadzenia zwężenia na ulicy Lucerny w warszawskim Wawrze doszło do kolizji. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, zmiana na mostku nad Kanałem Wawerskim jest tylko tymczasowym rozwiązaniem. W przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację budowy drogi rowerowej i chodnika. — Ta sytuacja wymagała tymczasowego, do momentu przebudowy ulicy, rozwiązania, które uspokoi tam ruch — tłumaczy rzecznik ZDM.

Mostek nad Kanałem Wawerskim zwężony (autor: RDC)

Pierwsza kolizja po dwóch dniach od wprowadzenia zwężenia na ulicy Lucerny w Wawrze. Chodzi o mostek nad Kanałem Wawerskim, który pomniejszyli drogowcy, tłumacząc to poprawą bezpieczeństwa pieszych. Niestety, nie wskazano znakami, która strona ma pierwszeństwo przejazdu.

Radny dzielnicy Wawer Rafał Czerwonka ocenia, że to bardzo dziwny pomysł drogowców. Jego zdaniem, zrobiło się w tym miejscu o wiele bardziej niebezpiecznie.

— Kierowcy zaskakiwani są teraz słupkami w pasie jezdni, co prowadzi do naprawdę groźnych sytuacji. Wczoraj kierowcy już informowali o tym w mediach społecznościowych. To jest bardzo zły pomysł. Powinno się z tego jak najszybciej zrezygnować i wcielić w życie, w końcu, przebudowę samego mostka nad kanałem — mówi Czerwonka.

Słupki zamiast poszerzenia

Jeszcze w 2018 roku powstał pomysł na poszerzenie przejazdu, jednak zdecydowano się postawić słupki.

Jak informuje rzecznik dzielnicy Wawer Marcin Jakubik, zwrócono się do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym o rozważenie raz jeszcze tej decyzji.

— Czy jest ona najlepsza? Czy jest ona właściwa? Być może jest jakieś inne rozwiązanie, które będzie lepsze dla tego miejsca. Tyle możemy zrobić, nie jesteśmy zarządcą tej drogi. Zaapelowaliśmy o ponowne przemyślenie tej decyzji — oznajmia Jakubik.

Przebudowa w przyszłym roku

Zmiana na ulicy Lucerny w teorii miała poprawić bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć tam prędkość, jednak spowodowała trudności dla kierowców, którzy nie mieszczą się podczas mijania.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski informuje, że cała ulica, w tym mostek, przejdzie przebudowę w przyszłym roku.

— Związaną z budową drogi rowerowej, a więc tez pełnowymiarowego chodnika. Na początku roku planujemy przetarg na dokumentację projektową. Ta sytuacja wymagała tymczasowego, do momentu przebudowy ulicy, rozwiązania, które uspokoi tam ruch. Tym bardziej że zgłaszano nam taką potrzebę za pośrednictwem 19115 — tłumaczy Dybalski.

Drogowcy przekazali, że po naszych apelach, poproszą Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym o zatwierdzenie dodatkowych znaków wskazujących pierwszeństwo na mostku.

