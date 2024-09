Niebezpieczna droga do szkoły podstawowej w Wawrze. „Ten problem wymaga reakcji” Przemysław Paczkowski 27.09.2024 17:32 Problem niebezpiecznych przejść przy szkołach wymaga reakcji — mówi radna Warszawy Sandra Spinkiewicz, która apeluje o postawienie słupków przy przejściach dla pieszych obok jednej ze szkół podstawowych w Wawrze. Kierowcy nielegalnie parkują w okolicy skrzyżowania ulic Kadetów i Sęczkowej przez co, zasłaniają widoczność dzieciom, które zmierzają do szkoły oddalonej o około sto metrów od skrzyżowania.

Niebezpieczna droga do szkoły w Wawrze (autor: RDC)

Kierowcy nielegalnie parkują przy przejściach dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Kadetów i Sęczkowej w Warszawie i zasłaniają tym samym widoczność pieszym. W głównej mierze to dzieci, które pokonują codziennie to miejsce, żeby dostać się do oddalonej o ok. 100 metrów od skrzyżowania szkoły podstawowej.

O postawienie słupków przy przejściach apeluje radna Warszawy Sandra Spinkiewicz.

— Ulicą Sęczkową do szkoły na Kadetów dochodzą dzieci i korzystają tam z przejść dla pieszych. Parkujące nieprawidłowo samochody ograniczają widoczność i zwiększają niebezpieczeństwo w tym miejscu. Stąd fizyczny zakaz czy uniemożliwienie parkowania przy tym rondzie widzę jako jedyne rozwiązanie — mówi Spinkiewicz.

Jak zaznacza Spinkiewicz, problem niebezpiecznych przejść przy szkołach wymaga reakcji. Radna podsuwa pomysł przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa wokół szkół.

— Myślę, że w każdej dzielnicy coś takiego powinno być zrobione. Samo wprowadzenie uliczki szkolnej to jest oczywiście jedna strona medalu, natomiast myślę, że na kwestie bezpieczeństwa wokół szkół musimy patrzeć szerzej, ponieważ nie tylko przy samej szkole są dzieci. One również dochodzą — podkreśla radna.

Ulica Kadetów to jedna z ulic wylotowych z Wawra, przez co porannych ruch na niej jest intensywny.

Czytaj też: Postęp w sprawie odbudowy hali Marywilska 44. Wstępny projekt w przyszłym miesiącu