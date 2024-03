„To jest coś okropnego”. Mieszkańcy Chomiczówki nie chcą bloku na skwerze Mikołaj Cichocki 11.03.2024 18:53 Powstanie siedmiopiętrowego bloku w miejsce zielonego skweru wzbudza obawy mieszkańców warszawskiej Chomiczówki. Według projektu planu miejscowego dla tego osiedla nowy budynek miałby powstać w rejonie ulicy Brązowniczej i Mistrzowskiej, gdzie w większości występuje tylko czterokondygnacyjna zabudowa.

Mieszkańcy bielańskiej Chomiczówki są krytyczni wobec projektu planu miejscowego dla osiedla, który zakłada budowę siedmiopiętrowego bloku w miejsce zielonego skweru.

Takie dogęszczanie bloków na pewno nie jest korzystne – usłyszał od mieszkańców nasz reporter Mikołaj Cichocki.

Jak zauważa aktywista Jan Śpiewak, tego rodzaju zagęszczanie jest problemem całej Warszawy.

– Mamy osiedla z PRL-u, które były projektowane z myślą o potrzebach mieszkańców w sposób zrównoważony, a teraz je się dogęszcza. W tym wypadku mamy do czynienia ze sporą ingerencją, która może wzbudzać słuszne obawy mieszkańców co do zakłócenia jakości ich życia – mówi Śpiewak.

Plan miejscowy jest w fazie konsultacji. Do 14 marca mieszkańcy mogą zgłaszać do niego swoje uwagi.

