Strefa mieszkańca na Saskiej Kępie jeszcze nie działa, a już jest do poprawki [MAPA] Miłosz Kuter 21.03.2024 07:33 Lokatorzy bloków przy ul. Brazylijskiej w Warszawie chcą zmian w strefie mieszkańca. Inicjatywa, która ma poprawić sytuację parkingową na Saskiej Kępie, wchodzi w życie w kwietniu. Część mieszkańców zauważyła jednak pewne nieprawidłowości. Nie będzie można na przykład zaparkować auta po drugiej stronie ulicy.

Pierwsza na Pradze Południe strefa mieszkańca (autor: RDC)

Ponad 150 osób podpisało się pod petycją w sprawie poprawek do strefy mieszkańca, która 8 kwietnia zacznie obowiązywać na ulicy Brazylijskiej w Warszawie.

OBSZAR STREFY MIESZKAŃCA [MAPA]

Dzięki strefie mieszkańcy mają łatwiej znaleźć miejsce do parkowania w pobliżu swoich domów, jednak inicjator petycji w sprawie zmian uważa, że strefa w swojej aktualnej formie podzieli społeczność Saskiej Kępy.

– Okazało się, że ta strefa mieszkańca dzieli naszą ulicę na dwie części, parzystą i nieparzystą, a mieszkańcy tej drugiej części nie będą mogli zaparkować po stronie parzystej i na odwrót – mówi Robert Paprocki.

Strefa mieszkańca – będzie lepiej?

Rzecznik Pragi Południe Michał Szweycer zapewnia, że głos mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę, a sam pomysł strefy przyjęli dobrze.

– Mieszkańcy bardzo pozytywnie podchodzą do tej idei. Wypłynęło do nas dokładnie 339 wniosków o identyfikatory, a wydano ponad 200. Otrzymaliśmy też petycję o poszerzenie pierwszej strefy przy ulicy Brazylijskiej. Sprawdzamy możliwości techniczne spełnienia tej prośby i wówczas merytorycznie się do niej odniesiemy – zapewnia.

Z kolei sami mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, przyznają, że bez względu na to, w jaki sposób to się stanie, uporządkowanie parkowania przy Brazylijskiej jest konieczne.

Dla danego lokalu przewidziany jest tylko jeden „zwykły” Identyfikator ZGN Praga-Południe. Oznacza to np. że jeden identyfikator przysługuje dla wszystkich członków rodziny mieszkających w jednym mieszkaniu. Identyfikator można jednak wystawić nawet dla 5 pojazdów.

Dzielnica zapowiada, że w planach jest wprowadzenie kolejnych stref mieszkańca.

W przygotowaniu jest także wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie.

Gdzie złożyć wniosek o identyfikator?

Wnioski o identyfikator można składać w ZGN Praga-Południe:

za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie ZGN Praga-Południe;

poprzez przesłanie wersji elektronicznej lub skanu wniosku na adres poczty elektronicznej obsługiwanej przez ZGN Praga-Południe;

w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w ZGN Praga-Południe.

Strefy mieszkańca na Pradze

Mieszkaniec posiadający identyfikator dla podwórek przy ul. Brazylijskiej nie będzie mógł parkować na podwórkach w okolicy ul. Francuskiej.

Zarząd Dzielnicy planuje wprowadzić kolejne strefy mieszkańca, tak aby obejmowały przynajmniej obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze Południe.

Dzielnica nie wyklucza również możliwości tworzenia stref mieszkańca na wniosek mieszkańców czy wspólnot mieszkaniowych.

Podobne strefy z powodzeniem funkcjonują od kilku lat w innych dzielnicach Warszawy, np. na Woli.

Czytaj też: Są pieniądze na remont kładki przy Międzynarodowej. „Wreszcie coś się zmieni”