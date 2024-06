Tramwajarze przebudują ciepłociąg. Utrudnienia na Ochocie [MAPA] RDC 22.06.2024 17:03 Utrudnienia na Ochocie w związku z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Tramwajarze muszą przebudować ciepłociąg. Prace zaczną się dziś o 20:00.

Koparka (autor: pixabay)

W ostatnie dwa weekendy budowniczowie tramwaju do Dworca Zachodniego przebudowali sieć ciepłowniczą przecinającą ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Od soboty, 22 czerwca, rozpoczną prace wzdłuż jezdni.

Organizacja ruchu na potrzeby przebudowy ciepłociągu zostanie wprowadzona w sobotę, 22 czerwca, o godzinie 20:00. Prace zaplanowano wzdłuż parku Pięciu Sióstr na jezdni w kierunku Alej Jerozolimskich.

Węziej przed Alejami

Wykonawca wygrodzi wzdłuż parku. Przejście dla pieszych przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. na wysokości budynku nr 18 pozostanie otwarte. Piesi będą kierowani na drugą stronę ulicy.

Na wysokości parku plac budowy zajmie fragment prawoskrętu. Przed samymi Alejami nadal będzie taka sama liczba pasów – po jednym do skrętu w lewo lub prawo oraz trzy do jazdy prosto, w tym buspas.

Po drugiej stronie ulicy będzie zamknięty parking. Prowadzenie prac na zjazdach do budynków zostanie ustalano z ich właścicielami lub zarządcami.

Tramwaj do dworca Warszawa Zachodnia

Trasa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie miała ponad półtora kilometra długości. Jedna trzecia znajdzie się w tunelu – to pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Aż 900 metrów torów będzie „zielonych”. Pokryte zostaną rozchodnikiem. Czas przejazdu z Grójeckiej do Dworca Zachodniego wyniesie zaledwie 5 minut, a z Metra Politechnika – kwadrans. Według szacunków rocznie z nowej trasy będzie korzystało ponad milion pasażerów. Po wybudowaniu wszystkich odcinków tramwaju do Wilanowa wygodne połączenie z drugim co do wielkości dworcem w Warszawie zyskają również mieszkańcy Woli i Bemowa.

