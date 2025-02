Aleja Krakowska bez tramwajów przez kilka miesięcy. „Będzie trudno”

Tramwaje przez kilka miesięcy nie będą kursować aleją Krakowską. Ma to związek z budową linii do Dworca Zachodniego. Najtrudniejszy dla mieszkańców i pasażerów etap prac wykonawca planuje wdrożyć już w czerwcu. Najpierw tramwaje będą dojeżdżać jedynie do przystanku Och-Teatr, natomiast od sierpnia już tylko do placu Narutowicza. Wstęp do najgorszego nastąpi jednak w marcu. — Zamkniemy kolejną część skrzyżowania ulic Grójeckiej i Banacha — mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.