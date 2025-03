Do szpitala przy Banacha pieszo z Grójeckiej. Pacjenci: to dla nas tragedia

Pacjenci Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie z trudnościami w dotarciu do kliniki. Od weekendu nie mają już bezpośredniego dojazdu tramwajem. W związku z budową linii do dworca Warszawa Zachodnia, wykonawca zamknął ruch tramwajów na Banacha. Przez to tramwaje nie dojeżdżają już do pętli przy szpitalu. Trzeba iść na pieszo z Grójeckiej. – Proszę tylko Boga, żebym miała siły dojść tam w ogóle – usłyszał od jednej z pacjentek nasz reporter.