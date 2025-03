Zmiany w ruchu na Ochocie. Zamknięta jezdnia i nowe objazdy [SPRAWDŹ]

Ruch tramwajowy na ul. Banacha na warszawskiej Ochocie został czasowo wstrzymany. Tramwaje linii 1, 14 i 25 nie dojeżdżają do pętli Banacha. Zamknięta została również jezdnia ulicy Banacha służącą do tej pory do jazdy w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920 r. – od Pawińskiego do Grójeckiej. W obu kierunkach kierowcy pojadą po południowej jezdni. Zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy tramwaju do Dworca Zachodniego.