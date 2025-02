Utrudnienia w al. Wilanowskiej aż do maja. Zamknięto jezdnię [MAPY]

Aż do maja kierowcy jeżdżący aleją muszą się liczyć z utrudnieniami. Na skrzyżowaniu z aleją Rzeczypospolitej wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Drogowcy zamknęli jezdnię pomiędzy ulicą Zdrową a aleją Rzeczypospolitej w kierunku Miasteczka Wilanów, przez co kierowcy w obu kierunkach mają do dyspozycji jedną jezdnię.