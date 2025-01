Zamknięta jezdnia Grójeckiej i objazdy. Od dziś zmiany w ruchu na Ochocie [SPRAWDŹ] RDC 31.01.2025 19:01 Od godz. 22:00 utrudnienia na Ochocie w związku z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Zamknięta zostanie jezdnia Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum.

Zmiany na Ochocie (autor: Mieszko Bysikiewicz/Tramwaje Warszawskie)

Wykonawca budowy linii tramwajowej do Dworca Zachodniego wygrodzi dziś w nocy część skrzyżowania ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej i Banacha. Rozpoczyna się przebudowa podziemnych instalacji.

– Kierowcy jadący Grójecką od strony Okęcia nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, natomiast kierowcy jadący Grójecką od strony Centrum będą mogli jechać wyłącznie na wprost, bez możliwości skrętu w lewo w ul. Banacha, jak i w prawo w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Nie będzie wjazdu z Grójeckiej w Opaczewską, ale zostanie zachowany wyjazd z Opaczewskiej na Grójecką.

Zmiany dla autobusów na Ochocie

Zmienią się także trasy wybranych autobusów. – Trasy będą musiały zmienić skręcające tutaj autobusy linii 154, 167, 191, 208, 414 i 521 – podaje Urbanowicz.

Autobusy 154 (w kierunku Dworca Zachodniego) i 414 (na Bródno Podgrodzie) z ul. Grójeckiej skręcą w Dickensa, następnie pojadą Pawińskiego do Banacha i dalej do Bitwy Warszawskiej 1920 r. W drugą stronę trasy się nie zmienią.

Autobusy linii 167 ominą Grójecką i skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 r. ulicami: Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały" i Alejami Jerozolimskimi do al. Prymasa Tysiąclecia. Z kolei 191 na Ochocie skończą trasę na ul. Banacha.

Autobusy jadące z Ursusa z ul. Grójeckiej skręcą w Wawelską, następnie w Żwirki i Wigury, dalej w Banacha do przystanku Banacha Szpital 04.

W stronę Ursusa pasażerowie będą mogli wsiąść na tymczasowym przystanku Banacha 55 przed skrzyżowaniem z ul. Wolnej Wszechnicy. Stamtąd autobusy pojadą prosto Banacha w Bitwy Warszawskiej 1920 r. do swojej trasy.

Na pętlę Szczęśliwice przeniosą się autobusy linii 208. Będą kursowały ulicami: Dickensa, Grójecką (w przeciwnym kierunku Harfową), Włodarzewską, Alejami Jerozolimskimi, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Szczęśliwicką. Trasa linii 521 zostanie skrócona. Autobusy przewiozą pasażerów między Falenicą a Dworcem Centralnym.

Trasy zmienią też linie nocne. N01 w kierunku Nowodworów pojedzie ul. Pawińskiego i Banacha, a N43 na Chomiczówkę: Raszyńską, Żwirki i Wigury i Banacha.

Tramwaje na razie będą kursowały bez zmian. Nie zmieni się także trasa objazdowa dla linii 157.

Jak będzie wyglądała nowa trasa tramwajowa na Ochocie?

Po zakończeniu prac podziemnych ruszy budowa nowego układu torowego. Powstanie tu tak zwana pełna gwiazda umożliwiająca ruch tramwajów we wszystkich kierunkach.

– W sumie w ramach naszej inwestycji powstanie około 1,5 km torowiska. Nowa trasa tramwajowa poprawi skomunikowanie Dworca Zachodniego, który staje się najważniejszym węzłem przesiadkowym zachodnich dzielnic Warszawy – dodaje rzecznik TW.

Według szacunków z nowej trasy będzie korzystało ponad 1,2 mln pasażerów rocznie. Czas przejazdu tramwaju do Grójeckiej wyniesie 5 minut, do placu Narutowicza 10, a do stacji metra Politechnika – 15 minut.

Nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km zacznie się na dworcu Warszawa Zachodnia. Podziemny przystanek tramwajowy znajdzie się obok zejścia na dworzec i będzie połączony przejściem podziemnym. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów pod parkiem Pięciu Sióstr.

Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. między budynkiem dawnej szkoły kolejowej a hotelem Ibis. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ul. Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha.

Na tej linii wykorzystywane będą tramwaje dwukierunkowe. Będą to jazzy albo nowe huyndaie. W przyszłości będzie możliwość przedłużenia trasy z Dworca Zachodniego na Wolę. W planie jest budowa połączenia do ul. Kasprzaka.

