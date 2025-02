Tramwaje nie dojadą do pętli Banacha. Utrudnienia nawet do końca roku [MAPY]

Od 1 marca czasowo wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ulicy Banacha, a kierowcy będą korzystali z jednej jezdni. Przerwa w kursowaniu może potrwać nawet do końca roku. Zmiany są konieczne, by tramwajarze mogli przebudować liczne instalacje podziemne niezbędne do powstania nowej trasy do Dworca Zachodniego.