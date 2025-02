Bilety WKD od marca będą droższe. Jak zmienią się ceny? [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 26.02.2025 06:14 Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej od przyszłego tygodnia zapłacą więcej za bilety. Zmiany wejdą w życie 3 marca. Ceny pójdą w górę średnio o 15 proc. Powodem są rosnące koszty działalności spółki jako przewoźnika, a zarazem zarządcy infrastruktury kolejowej – poinformowała WKD.

Będą podwyżki biletów WKD (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że od 3 marca podnosi ceny biletów jednorazowych w II i III strefie czasowej oraz biletów okresowych. Jedynie bilety do 19 minut pozostaną w dotychczasowych cenach.

Przewoźnik przypomniał, że ostatnia podwyżka cen biletów WKD miała miejsce na początku 2020 r.

„W tym czasie znacząco wzrosły koszty funkcjonowania Spółki, na co wpływ miały przede wszystkim znaczne wzrosty cen energii elektrycznej, inflacja, wzrost kosztów osobowych wynikających z systematycznego podwyższania płacy minimalnej oraz wzrost kosztów rodzajowych obejmujących, m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru kolejowego” – wyjaśniono.

O ile podrożeją bilety?

Podwyżka dotyczy biletów jednorazowych do 38 i powyżej 38 minut.

– Stawka za przejazd w drugiej strefie według taryfy normalnej zmieni się od kwoty 5,50 zł do 6,30 zł. Natomiast cena biletów powyżej 38 minut wzrośnie z 8 zł do 9,20 zł – mówi rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.

Wzrosną też ceny biletów abonamentowych. Podwyżka dotyczy II (do 38 minut) i III (powyżej 38 minut) strefy. Opłata za abonament II strefy wzrośnie z 27,50 zł do 31,50 zł, a w III strefie z 40 zł do 46 zł.

Bez zmian pozostanie cena biletu jednorazowego do 19 minut – 4,10 zł i abonamentowego do 19 minut – 20,50 zł.

„Ceny biletów jednorazowych wynikające z ofert biletów miejskich, tj. – dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki, mieszkańców Pruszkowa, gminy Michałowice, Podkowy Leśnej oraz biletów dla pracowników kolei oraz ich rodzin – pozostają na niezmienionym poziomie” – zaznaczył przewoźnik.

Od marca wzrosną też ceny biletów okresowych i tak np. za przejazd do 33 km (tam i z powrotem) z 89 zł do 102 zł. WKD poinformowała, że bilety okresowe zakupione przed 3 marca zachowują swoją ważność do końca terminu ważności wskazanego na bilecie.

Więcej trzeba będzie zapłacić również za bilety miesięczne.

– W przypadku przedziału od 11 do 15 km stawka wzrośnie od obecnie obowiązującej kwoty 158 zł do kwoty 182 zł. W przedziale powyżej 21 km stawka wzrośnie od obecnie obowiązującej kwoty 248 zł do kwoty 285 zł – mówi Kulesza.

Możliwe reklamacje

Podróżni, którzy będą mieli nieaktualne bilety jednorazowe (kupione przed 3 marca), mogą zwrócić je w drodze reklamacji. Reklamacje wraz z oryginałami niewykorzystanych biletów można składać w terminie 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany cen korespondencyjnie lub w siedzibie WKD przy ul. Stefana Batorego 23 w Grodzisku Maz. (Kancelaria Główna) lub w dowolnej kasie biletowej WKD (Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Pruszków WKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, Grodzisk Maz. Radońska).

W przypadku biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych – reklamacje w sprawie zwrotu należności za bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej przyjmowane są w punkcie obsługi w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181A. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Tu już nie będzie można kupić biletu

Dodatkowo od 3 marca zniesiona zostanie możliwość zakupu biletów jednorazowych w uprawnionych dotychczas punktach handlowych, tj. w kioskach przy stacji Grodzisk Maz. Piaskowa oraz przy stacji Komorów, a także w sklepie w pobliżu stacji Kanie Helenowskie.

„Zniesiona zostaje oferta bilet okresowy kwartalny bezimienny wg taryfy normalnej. Sprzedaż biletów kwartalnych bezimiennych w dostępnych kanałach sprzedaży prowadzona jest wyłącznie do dnia 2 marca 2025 r. Zakupione bilety zachowują ważność do końca terminu określonego na bilecie” – poinformował przewoźnik.

Czytaj też: Będą nowe ścieżki rowerowe wokół Zalewu Zegrzyńskiego. Połączą cztery gminy