Tramwaje nie dojadą do pętli Banacha. Rusza kolejny etap budowy linii do Dworca Zachodniego Miłosz Kuter 28.02.2025 20:23 W sobotę rozpoczyna się kolejny etap budowy linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Czasowo wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ulicy Banacha. Przerwa w kursowaniu może potrwać nawet do końca roku. Kierowcy będą korzystali z jednej jezdni, a autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Od marca przerwa w ruchu tramwajowym na Banacha (autor: Tramwaje Warszawskie)

Tramwaje nie dojadą do pętli Banacha na Ochocie. Od soboty 1 marca rozpocznie się kolejny etap budowy linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Przebudowana zostanie tam podziemna sieć.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz poinformował, że linie będą kursowały na zmienionych trasach.

— Zmienią się trasy linii 1, 7, 14 i 25. Jedynka zostanie wydłużona do pętli P+R Aleja Krakowska z zachowaniem wariantowych kursów skróconych do Placu Narutowicza. Również linie 7, 14 i 25 zostaną skrócone do pętli Plac Narutowicza — przekazał Urbanowicz.

Trasy objazdowe dla autobusów linii 154, 157, 167, 191, 208, 414, 521 oraz nocnych N01 i N43 nie zmienią się. Zlikwidowany zostanie przystanek autobusowy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 06 – czyli ten, na którym zatrzymywały się autobusy jadące w stronę Dworca Zachodniego. W zamian autobusy zabiorą pasażerów z przystanku tymczasowego Bitwy Warszawskiej 1920 r. 56 – ulokowanego na nieczynnym przystanku tramwajowym na ulicy Banacha.

Dojazd do Centralnego Szpitala Klinicznego w dalszym ciągu będzie możliwy autobusami kursującymi ulicami Banacha, Pawińskiego oraz Żwirki i Wigury (128, 136, 154, 172, 175, 186, 188, 191, 414 oraz 504).

Inaczej pojadą także kierowcy.

— Wykonawca zajmie jezdnię ulicy Banacha, służącą obecnie do jazdy w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ruch w obu kierunkach, na odcinku pomiędzy Pawińskiego a Grójecką, będzie się odbywać pojezdni południowej, która obecnie służy do jazdy w kierunku Żwirki i Wigury — poinformował Urbanowicz.

Na skrzyżowaniu ulic Banacha i Grójeckiej kierowcy nie skręcą w lewo w kierunku al. Krakowskiej.

Dla kierowców jadących ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. zostaną zachowane wszystkie relacje. Nie zmieniają się także zasady ruchu na Grójeckiej, na której ruch w rejonie prac odbywa się po jednej jezdni.

Przerwa w kursowaniu tramwajów do pętli Banacha może potrwać do końca roku.

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem tramwajowym do Dworca Zachodniego.

