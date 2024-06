Od dziś wakacyjny rozkład jazdy w Warszawie. Jakie linie pojadą inną trasą? RDC 22.06.2024 09:27 Zmieniły się rozkłady kilkudziesięciu linii autobusowych, inaczej kursują tramwaje i metro, są również nowe linie i dłuższe trasy — od dzisiaj obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany potrwają do 1 września.

Autobusy w Warszawie (autor: UM Warszawa)

W wakacje zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 192, 196, 222, 225, 249, 308, 320, 332, 339, 340, 349, 356, 379, 809, 815, Z-5. Między szczytami komunikacyjnymi nie będą jeździły autobusy linii 256 i 326. Ta druga linia będzie miała wolne też w weekendy i dni świąteczne, podobnie jak 226.

Autobusy linii 163, 164, 201 nie będą podjeżdżały pod szkoły, a dla linii 114, 121, 142, 150, 152, 164, 211, 226, 401, 502 zostaną zawieszone kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej.

Wakacyjne rozkłady jazdy będą obowiązywały także dla linii: 104, 106, 110, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 167, 170, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 221, 226, 250, 256, 263, 303, 317, 319, 338, 414, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 705, 709, 710, 714, 724, 727, 735, 739, 742, 750, 850, E-1, L18, L27, L47, L48 (dla dwóch ostatnich linii korekty w rozkładach zostaną wprowadzone od 1 lipca).

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 107, 118, 125, 134, 159, 326, 401, 411 i 518.

📆 Wakacje coraz bliżej! Podczas przerwy szkolnej oraz licznych wyjazdów urlopowych zmniejszy się ruch. Jak co roku, rozkłady jazdy będą dostosowane do potrzeb.

Tramwaje na zmienionych trasach

„Wakacyjne zmiany dla tramwajów rozpoczną się od 24 czerwca. Na swoje trasy wrócą tramwaje linii 1, 3, 4 (Tramwaje Warszawskie skończą remont torowiska na ulicy Odrowąża i Rembielińskiej) oraz 15, 35 i turystyczna 36 (to z kolei efekt zakończenia prac na ulicy Filtrowej)” - przekazał ZTM.

Kursowanie tramwajów linii 13 i 25 będzie zawieszone. Pasażerowie „trzynastki” będą mogli skorzystać z tramwajów linii 28, które w wakacje będą miały wydłużoną trasę, do przystanku Kawęczyńska-Bazylika.

W wakacje tramwaje będą kursowały ze zmienioną częstotliwością – w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut.

Pociągi metra, w dni powszednie rano i po południu, na linii M1 będą kursowały co 2 minuty i 50 sekund, a na M2 – co 3 minuty i 30 sekund.

