Traktor wjechał w fontannę w Parku Szymańskiego. Wiemy, na ile wyceniono remont Przemysław Paczkowski 12.11.2024 08:11 300 tysięcy złotych — na tyle wyceniony został remont fontanny w Parku Szymańskiego na warszawskiej Woli, do której we wrześniu wjechał traktor firmy pielęgnującej zieleń. Pojazd utknął na głębokości około metra. Jak przekazał rzecznik dzielnicy Wola Marcin Jakubik, remont fontanny został podzielony na dwa etapy. — Jesteśmy już na etapie wyłaniania wykonawcy tego pierwszego etapu naprawy. Drugi na pewno będzie najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku — dodał.

W Parku Szymańskiego traktor uszkodził fontannę (autor: UD Wola)

Remont fontanny na Woli, do której we wrześniu wjechał traktor, wyceniono na 300 tysięcy złotych. Pojazd firmy pielęgnującej zieleń w Parku Szymańskiego wpadł do podziemnej fontanny na głębokość metra. Kierowca nie miał jednak zgody na wjazd do parku.

— Przybliżony koszt naprawy fontanny, pluskowiska i fontanny mgielnej to niecałe 300 tys. zł. I w tej cenie jest już montaż oraz koszty dostawy tych urządzeń — powiedział rzecznik dzielnicy Wola Marcin Jakubik.

Jak dodał Jakubik, remont fontanny został podzielony na dwa etapy.

— Jesteśmy już na etapie wyłaniania wykonawcy tego pierwszego etapu naprawy. Drugi na pewno będzie najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku — poinformował Jakubik.

Dzielnica ma także pomysł na dodatkowe zabezpieczenia tak, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Planowane jest ustawienie donic wokół fontanny oraz umieszczenie tablic informacyjnych.

Czytaj też: SPPN także na Służewcu i Okęciu? Znamy plany Zarządu Dróg Miejskich