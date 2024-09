Dziś naprawa fotanny w parku Szymańskiego. W tym tygodniu wjechał w nie traktor

Dziś rozpocznie się remont fontann w parku Szymańskiego na Woli, po tym jak wjechał w nie traktor i zapadł się na głębokość metra. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Jak ustaliliśmy, była to maszyna firmy pielęgnującej zieleń w parku. Kierowca nie miał jednak zgody na wjazd do parku.