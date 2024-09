Ruszył remont torów na Okopowej. Do kiedy potrwają utrudnienia? [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 07.09.2024 14:21 Tramwaje nie pojadą ul. Okopową od Kercelaka do ronda Zgrupowania AK „Radosław” aż do 15 września. W tym czasie wymieniony zostanie rozjazd rondzie od strony ulicy Okopowej. Remont przejdzie także przejazd przez tory na wysokości Anielewicza. — Żeby zmniejszyć niedogodności dla pasażerów komunikacji miejskiej prace będą prowadzone etapami — informuje rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Tramwaj (autor: Leszek Peczynski/WTP)

W sobotę tramwajarze rozpoczęli kolejne remonty torowisk na Woli, oznacza to utrudnienia w rejonie warszawskiego rodna „Radosława” oraz ulic Okopowej i Anielewicza.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz podkreśla, że prace będą prowadzone etapami, żeby zmniejszyć niedogodności dla pasażerów komunikacji miejskiej.

— Od 7 do 15 września tramwaje nie będą kursować ulicą Okopową na odcinku od Kercelaka do ronda zgrupowania Armii Krajowej Radosław. W tym czasie wymienimy rozjazd na rondzie Radosława od strony ulicy Okopowej. W sumie to dwie zwrotnice i sześć krzyżownic. Roboty będą prowadzone poza pasem jezdni — informuje Urbanowicz.

Jak dodaje Urbanowicz, w przyszłym tygodniu zamknięty zostanie przejazd przez tory na wysokości ulicy Anielewicza.

— Będzie zamknięty od 12 do 15 sierpnia. Natomiast po zrealizowaniu naszych prac, kierowcy powinni odczuć w tym miejscu znaczną poprawę, bowiem na przejeździe przez tory zostanie ułożona nowa, równa nawierzchnia asfaltowa —mówi Urbanowicz.

Od 7 do 15 września tramwaje linii 1 i 22 będą kursować na trasach objazdowych. Linia 27 zostanie czasowo zawieszona. Wprowadzona ma zostać zastępcza komunikacja autobusowa pomiędzy Centrum Handlowym Arkadia a skrzyżowaniem ul. Okopowej z Aleją Solidarności.

