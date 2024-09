Traktor wjechał w fontannę w Parku Szymańskiego na Woli [ZOBACZ]

Traktor wjechał w fontannę w Parku Szymańskiego na warszawskiej Woli. Ta zapadła się pod nim, a pojazd utknął na głębokości około metra. – Ciągnik w dwóch miejscach uszkodził fontannę. Wcześniej już uszkodził ją, ale to go nie zatrzymało i to pojechał dalej – mówi rzecznik dzielnicy Marcin Jakubik.