Historyczne tory tramwajowe na placu Trzech Krzyży zostaną zabezpieczone Miłosz Kuter 09.10.2024 22:36 Prowadzimy konserwatorską analizę, żeby wybrać optymalny sposób zabezpieczeń — mówi Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki, który zadeklarował podjęcie prac zabezpieczających historyczne szyny tramwajowe na placu Trzech Krzyży. Odsłonięto je w trakcie remontu we wrześniu 2022 roku. Przez lata były przykryte warstwami asfaltu. Obecnie są zardzewiałe.

Tory tramwajowe na Placu Trzech Krzyży (autor: UM Warszawa)

Historyczne tory tramwajowe na placu Trzech Krzyży zostaną zabezpieczone. Stołeczny Konserwator Zabytków zadeklarował podjęcie prac nad zardzewiałymi szynami.

Michał Krasucki powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że przeprowadzana jest konserwatorka analiza, żeby wybrać optymalny sposób zabezpieczeń.

— To będzie szereg skomplikowanych jakichś działań, zarówno z przeciwdziałaniem temu, żeby one już nie korodowały dalej, żeby to się nie utleniało, i zabezpieczeniu tej substancji, ale też lepszemu pokazaniu tych torów, żeby po prostu lepiej wyglądały — wyjaśnił konserwator.

Tory tramwajowe na placu Trzech Krzyży odsłonięto w trakcie remontu we wrześniu 2022 roku.

Przez lata były przykryte warstwami asfaltu. Po remoncie pozostały odsłonięte, jako nawiązanie do dawnego wyglądu miejsca.

