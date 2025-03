Kolejowa podróż do przeszłości. Zabytkowa ściana z rozkładem jazdy na stacji we Włochach [ZOBACZ] Przemysław Paczkowski 05.03.2025 13:26 Zabytkowy rozkład jazdy stanął obok stacji Warszawa Włochy. Ponad dwumetrowy fragment ściany, na której namalowane są godziny odjazdów pociągów ze stacji Włochy, został zamknięty w specjalnej klimatyzowanej wiacie. Koszt wyciągnięcia artefaktu z podziemi stacji i wyeksponowania go to ponad 700 tysięcy złotych.

Zabytkowy rozkład jazdy na stacji Warszawa Włochy (autor: RDC)

Dziś na stacji Warszawa Włochy odsłonięty został zabytkowy rozkład jazdy. Kolejarze na podstawie nieistniejącej już stacji Zielkowice ustalili, że rozkład pochodzi z przełomu lat 40 tych i 50 tych XX wieku.

– Na przystanku Warszawa Włochy mamy już nowoczesne systemy informacji pasażera oparte o dynamiczną informację zmieniającą się na bieżąco. Teraz można to porównać z tym, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ten rozkład jazdy był po prostu namalowany na ścianie czy na przejściu podziemnym – mówi członek zarządu PKP PLK Marcin Machocki.

Rozkład jazdy został odkryty w 2014 roku podczas modernizacji stacji Warszawa Włochy. Inicjatorami wyeksponowania artefaktu byli od samego początku mieszkańcy dzielnicy.

– To jest naprawdę wielka satysfakcja dla mieszkańców. Włochy to historyczne miasto-ogród. Starci mieszkańcy są z tym miejscem związani pokoleniowo i bardzo doceniają tę historię – mówi Jolanta Piecuch ze stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.

Fragment ściany z rozkładem jazdy jest wpisany do rejestru zabytków. Koszt wyciągnięcia artefaktu z podziemi stacji Warszawa Włochy i wyeksponowania go to ponad 700 tysięcy złotych.

Włochy – miasto-ogród

Miasto-ogród, o którym wspomina Jolanta Piecuch, to autorska koncepcja architektoniczna stworzona przez brytyjskiego urbanistę Ebenezera Howarda w 1898 r. Założeniem projektu było połączenie zalet miasta (praca, rozrywka) i wsi (kontakt z naturą).

Takie miejsce charakteryzowało się niską, luźną zabudową otoczoną zielenią, miało centralny plac i ciągi zbiegających się ulic do głównej alei. Założenia te dotyczyły również kompozycji przestrzennej, nasadzenia drzew, lokalizacji dominant (np. wieży kościelnych).

Pod taką koncepcję urbanistyczną rozparcelowano Włochy – majątek należący od 1842 r. do rodziny Koelichenów. Plan parcelacyjny sporządził w latach 1926–1928 wybitny architekt polskiego międzywojnia Franciszek Krzywda-Polkowski, wraz z mierniczym Henrykiem Kotyńskim.

